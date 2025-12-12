Epstein'in evinden yeni fotoğraflar yayınlandı. Aralarında Trump da var

Paylaşılan kareler arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın da yer aldığı üç görüntü bulunuyor. Komite üyeleri, Epstein’ın mirası tarafından sunulan 95 binden fazla görseli incelemeye devam ettiklerini açıkladı.

Yayımlanan fotoğraflarda Trump’ın, yüzleri gizlenen kadınlarla birlikte gülümsediği bir siyah-beyaz kare; Epstein’ın yanında durduğu ikinci bir görüntü; ve kravatı gevşemiş şekilde bir kadınla oturduğu, daha net olmayan üçüncü bir fotoğraf yer alıyor. Fotoğrafların çekildiği tarih ve mekan bilinmiyor.

BAŞKA ÜNLÜ İSİMLER DE VAR

Aynı fotoğraf grubunda Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates ve Larry Summers gibi isimlerin görselleri de bulunuyor.