Epstein'in evinden yeni fotoğraflar yayınlandı. Aralarında Trump da var
12.12.2025 19:48
Son Güncelleme: 12.12.2025 20:08
Ramazan Erkin Öncan
ABD Kongresi’nin denetim organındaki Demokrat üyeler, Jeffrey Epstein’ın malikanesinden alınan ve daha önce görülmemiş 19 yeni fotoğrafı yayımladı.
Paylaşılan kareler arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın da yer aldığı üç görüntü bulunuyor. Komite üyeleri, Epstein’ın mirası tarafından sunulan 95 binden fazla görseli incelemeye devam ettiklerini açıkladı.
Yayımlanan fotoğraflarda Trump’ın, yüzleri gizlenen kadınlarla birlikte gülümsediği bir siyah-beyaz kare; Epstein’ın yanında durduğu ikinci bir görüntü; ve kravatı gevşemiş şekilde bir kadınla oturduğu, daha net olmayan üçüncü bir fotoğraf yer alıyor. Fotoğrafların çekildiği tarih ve mekan bilinmiyor.
BAŞKA ÜNLÜ İSİMLER DE VAR
Aynı fotoğraf grubunda Bill Clinton, Steve Bannon, Bill Gates ve Larry Summers gibi isimlerin görselleri de bulunuyor.
95 binden fazla görsel incelenirken paylaşılan karelerde birçok ünlü isim bulunuyor.
Komite’nin kıdemli Demokrat üyesi Robert Garcia, fotoğrafların “Epstein ve dünyanın en güçlü erkeklerinden bazılarıyla ilişkileri hakkında daha fazla soru ortaya çıkardığını” söyleyerek, Adalet Bakanlığı’na tüm dosyaların derhâl yayımlanması çağrısında bulundu. Demokratlar, fotoğraflardaki kadın yüzlerinin, Epstein’ın mağdurlarının kimliğini korumak için sansürlendiğini belirtti.
BEYAZ SARAY YORUM YAPMADI
Trump, Epstein’la 1990’lar ve 2000’lerin başında arkadaş olduklarını, ancak Epstein’ın ilk suçlamaları gündeme gelmeden önce bağlarını kopardığını savunuyor. Trump, Epstein’ın reşit olmayan kızlara yönelik istismar ve seks ticareti suçları hakkında bilgi sahibi olduğu iddialarını ise her zaman reddetti.