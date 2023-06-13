Epstein'ın fuhuş ağını finanse eden JPMorgan Chase tazminat ödeyecek

Davacıların avukatı David Boies ise banka ile varılan tazminat uzlaşısının, toplam 290 milyon dolar tutarında olduğunu ve davaya bakan yargıcın nihai onayının gerektiğini belirtti.



JPMorgan Chase bankası, tam ismi açıklanmayan cinsel taciz kurbanları tarafından Kasım 2022'de Manhattan federal mahkemesine açılan tazminat davasında, Epstein'ın fuhuş trafiği faaliyetlerinde mali aracı olmaktan sorumlu tutulmuştu.

EPSTEİN'IN SUÇLARI



En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde, 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.



Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell de bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu.