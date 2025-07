Epstein'in ofisinde Trump'la "rahatsız edici" karşılaşma: "O senin için burada değil"

ABD’de pedofili milyarder Jeffrey Epstein konusundaki tartışma devam ediyor. Başkan Donald Trump’ın destekçileri de dahil olmak üzere kamuoyu Epstein ile ilgili daha fazla belge paylaşılması taleplerini yinelerken, Trump-Epstein ilişkisine dair yeni iddialar ABD basınına yansıyor.



The New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, Epstein’in eski bir çalışanı, 1996 ve 2006 yıllarında Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) verdiği beyanda Trump ile olan “rahatsız edici bir karşılaşmadan” da söz etmişti. Gazeteye göre, bu, Trump’ın olmadığı iddia edilen Epstein belgelerinde kamuoyunun karşısına nasıl çıkabileceğinin de bir göstergesi oldu.



HEM 1996 HEM 2006 YILINDA UYARMIŞ



Habere göre, Maria Farmer isimli kadın, 1996 yılının yaz aylarında kolluk kuvvetlerine başvurarak Epstein’i şikayet etti. O dönemde 20’li yaşlarının ortalarında olan Farmer, Epstein ve partneri Ghislaine Maxwell’in cinsel saldırısına maruz kaldığını anlattı. Farmer, o dönemde reşit olmayan kız kardeşinin de Epstein’in New Mexico’daki evinde yaşadığı rahatsız edici bir karşılaşmayı da öğrenmişti. Farmer, Epstein’in kendilerini tehdit ettiğini aktardı.



Farmer, önce New York Polis Departmanı’nda, ardında FBI’da verdiği ifadelerde Epstein’in çevresindeki insanlara da daha geniş kapsamlı bir şekilde bakılmasını istedi. Bu kişilerden biri de Donald Trump’tı. Farmer, FBI kendisini 2006 yılında Epstein konusunda ikinci kez sorguladığında bu mesajını yineledi.



Kadının anlatımları ise Trump’ın kamuoyuna açıklanmayan soruşturma dosyalarında adının nasıl geçiyor olabileceğine dair şu ana kadarki en net emare oldu.



“16 YAŞINDA OLDUĞUNU SANDIM”



Farmer, son haftalarda basına verdiği demeçlerde, Epstein’e yakın isimlerin suç teşkil eden eylemlerine dair herhangi bir kanıtın olmadığını ama Epstein’in Trump ve eski başkan Bill Clinton gibi isimlerle arkadaşlık kurarken kız çocukların ve genç kadınların nasıl “peşine düştüğü” konusunda kaygılı olduğunu dile getirdi.



ABD makamları şu ana kadar Epstein ile bağlantılı olarak Trump’a herhangi bir suçlama yöneltmiş değil. Farmer ise federal yetkililerin Trump ile ilgili endişeleri konusunda herhangi bir şey yapıp yapmadığını merak ettiğini söyledi. Kadın, Trump’ın adını Epstein’e yakın göründüğü için değil, Trump ile Epstein’in New York’taki ofisinde yaşadığı "rahatsız edici" bir karşılaşma sebebiyle verdiğini belirtti.



Söz konusu karşılaşma, 1995 yılında yaşanmıştı. Farmer, o dönemde Epstein ile birlikte çalışmaya hazırlanıyordu. İddiaya göre, Epstein bir gece geç saatlerde kendisini arayarak Manhattan’daki ofisine çağırmış, kendisi de oraya üzerindeki koşu şortuyla gitmişti.



Ardından ofise üzerinde takım elbise ile Trump gelmiş ve Farmer’ın etrafında dolanmaya başlamıştı. Trump’ın bacaklarına bakması üzerine korktuğunu anlatan kadın, ardından Epstein’in odaya girdiğini ve Trump’a “Hayır, hayır. O senin için burada değil” dediğini aktardı. İki adam sonrasında odadan ayrıldı. Farmer, bu esnada Trump’ın kendisinin 16 yaşında olduğunu düşündüğünü söylediğini duydu.



BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA



Beyaz Saray ise Farmer’ın iddialarına ilişkin açıklamasında Trump’ın Epstein ile olan arkadaşlığını bitirme yönünde uzun zaman önce aldığı kararı hatırlattı. Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, “Başkan, hiçbir zaman ofisinde değildi… Gerçek şu ki Başkan onu bir ucube olduğu için kulübünden kovdu” diye konuştu.