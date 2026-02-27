Epstein'in ölümünü herkesten önce duyurmuş. "Nasıl bildiğimi sormayın"

ABD Adalet Bakanlığının Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında paylaştığı belgelerdeki detaylar kamuoyuna yansımaya devam ediyor.

Belgelerde, NY Daily News'in 2019 tarihli bir haberine yer veriliyor. Haberde, Epstein'in ölümünün kamuoyuna açıklanmadan yaklaşık 30 dakika önce bir 4chan kullanıcısı tarafından duyurulduğu görülüyor.

Kullanıcı yaptığı paylaşımda, "Nasıl bildiğimi sormayın ama Epstein bir saat önce kendini asması ve kalbinin durması sonucu öldü." ifadesini kullanıyor.

ADALET BAKANLIĞI KULLANICININ ADRESİNİ TALEP ETMİŞ

Belgelerde, Adalet Bakanlığının Epstein'in ölümüyle ilgili soruşturması kapsamında, paylaşımın yayınlanmasından 4 gün sonra 4chan'a, kullanıcının IP adresi talebiyle bir mahkeme celbi gönderdiği de görülüyor.

4chan'ın Adalet Bakanlığının talebine, forumda 4 paylaşım yapan kullanıcının kimliğini tespit edebilecek bilgileri telekomünikasyon şirketi AT&T'den talep ettiği, şirketin kablosuz dinamik IP adresleriyle ilişkilendiren kayıtları tutmaması sebebiyle gerekli bilginin sağlanamadığı cevabını verdiği dikkati çekti.

Adalet Bakanlığı tarafından konuya ilişkin hazırlanan diğer bir belgede ise "Hükümet, 4chan gönderisiyle ilgili elde ettiğimiz tüm kayıtları sunmuştur. Gönderiyi yapan kişi dinamik IP kullanmış olduğundan, elde edilen kayıtlarda gönderinin yazarı açıklanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

BİR PAYLAŞIM DAHA GÜNDEM OLMUŞTU

Belgelerin arasında tarih kısmı Epstein'in ölümünden dört gün sonrasını gösteren rapor da sosyal medyada şüphe uyandırmış ve basına yansımıştı.

Mahkeme celbi üzerine oluşturulduğu öne sürülen raporda Epstein'in öldüğü 10 Ağustos 2019 gününde anonim bir kişinin, “Dün gece 0415 sayımından sonra onu düz kelepçeleyip tekerlekli sandalyeyle revire götürdüler ama triyajdaki tek bir hemşire dahi onunla konuştuğunu söylemiyor. Sonra bir kamyonetin geldiğini öğrendik. Yargıç kararı yoksa hafta sonları tahliye yapmıyoruz. Sonrasında öğrendik ki tek kişilik hücreye alınmış ve kendini asmış.” ifadeleri yer alıyordu.

Paylaşımın devamında ise iddianın can alıcı noktası, "Mesele şu: Kamyonet kayıtlara giriş yapmadı ve plaka numarasını da kaydetmemişiz. Kapıdan içeri alan nöbetçinin dediğine göre kamyonetin arkasında yeşil asker üniformalı biri de varmış. Millet, şu anda titriyorum, sanırım onu değiştirdiler." ifadeleriyle aktarılmıştı.

Bu ifadelerin, "Roberto Grijalva" isimli cezaevi görevlisinin "4chan" adlı çevrim içi forumda yaptığı yorumun aynısı olduğu öne sürülmüştü.

Ağustos 2019 tarihli belgede de Grijalva'nın, Epstein'in ölümünden bir gün önce New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'nde nöbette olduğu görülüyordu.

JEFFREY EPSTEIN OLAYI

18 yaşın altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.