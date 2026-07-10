Epstein'in sır küpü konuştu, mağdurlar ayağa kalktı

Pedofili milyarder Jeffrey Epstein'ın 18 yıl boyunca asistanlığını yapan Lesley Groff'un ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi'nde verdiği ifade yeni bir tartışma başlattı.

CNN'e konuşan çok sayıda Epstein mağduru, Groff'un Kongre üyelerine verdiği ifadelerde gerçeği söylemediğini öne sürdü. Mağdurlar, Groff'un kendileriyle defalarca görüştüğünü, yaşlarını bildiğini ve doğrudan ödeme yaptığını iddia etti.

Groff ise komiteye verdiği ifadede Epstein'ın yıllarca kendisini manipüle ettiğini savunarak, "18 yıl boyunca Dr. Jekyll için çalıştım ancak gerçek Bay Hyde'ı hiç görmedim." dedi. Groff hakkında bugüne kadar herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

KOMİTE İFADELERİ İNCELİYOR

Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi Sözcüsü, Groff'un ifadesinin mevcut delillerle karşılaştırıldığını ve yeni bilgi sunmak isteyen kişilerin komiteye başvurabileceğini açıkladı.

Komitenin Demokrat üyelerinden Sara Guerrero ise Groff'un yemin altında ifade vermesi gerektiğini savundu. ABD yasalarına göre Kongre'ye bilerek yanlış beyanda bulunmak suç sayılıyor.

“HİÇBİRİNİ TANIMIYORDUM” DEDİ, MAĞDURLAR AKSİNİ ANLATTI

Groff, Kongre'de verdiği ifadede Epstein'a masaj yapmak için gelen kadın ve kız çocuklarından hiçbirini tanımadığını söyledi.

Ancak CNN'e konuşan altı mağdurun tamamı Groff ile yüz yüze görüştüklerini belirtti.

2002 yılında henüz 14 yaşına girmeden Epstein ile tanıştığını söyleyen Marina Lacerda, Groff'u yıllarca düzenli olarak gördüğünü belirterek, "Yalan söylüyor. Sadece benim çevremden bile en az üç-dört kızla tanıştı." dedi.

Diğer mağdurlar da Groff ile Epstein'ın New York'taki malikanesinde ve ofisinde birçok kez karşılaştıklarını anlattı.

“YAŞLARIMIZI BİLİYORDU”

Groff, Kongre'ye verdiği ifadede kızların yaşlarını hiçbir zaman bilmediğini, bazılarının reşit olmadığından habersiz olduğunu savundu. Mağdurlar ise bunun mümkün olmadığını söyledi.

Marina Lacerda, Groff'un Epstein'a götürülecek yeni kızlar hakkında sürekli ayrıntılı sorular sorduğunu belirterek, "Telefonla 'Kaç yaşında? Nereli? Nasıl görünüyor?' diye sorardı." dedi.

Lacerda ayrıca Groff'un zamanla kızlardan okul kimliklerini getirmelerini istemeye başladığını da öne sürdü.

Model olarak çalışırken Epstein ile tanıştığını söyleyen Sharlene Rochard ise Groff'un seyahat organizasyonları için pasaport bilgilerini aldığını belirterek, "Elbette kaç yaşında olduğumuzu biliyordu." ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN BİLGİLERİMİZİ BİZZAT ALDI”

İsmini açıklamayan bir başka mağdur da ilk pasaport başvurusunu Groff'un yardımıyla yaptığını söyleyerek, "Bütün bilgilerimi bizzat aldı. Yaşımı bilmemesi mümkün değil." dedi.

Buna karşın Groff, Kongre'de en fazla pasaport fotoğrafı görmüş olabileceğini söyledi.

Bir başka mağdur ise özel bir Katolik okulunda okuduğunu ve Groff'un kendisini sık sık okuldan erken çıkmaya teşvik ettiğini anlatarak, okul üniformasıyla Epstein'ın yanına gittiğini ve Groff'un bunu gördüğünü öne sürdü.

“PARALARI ZARFLARLA GROFF VERİRDİ”

Groff, Kongre ifadesinde Epstein adına kimseye para vermediğini, yalnızca zaman zaman para teslimatlarını organize ettiğini söyledi.

Ancak birçok mağdur ödemeleri doğrudan Groff'tan aldığını anlattı.

Lacerda, özellikle Epstein şehir dışında olduğunda Groff'un kendisine yüz dolarlık banknotlarla dolu beyaz zarflar verdiğini söyledi.

Bir başka mağdur da "Lesley'den neredeyse gün aşırı para almaya giderdik." diyerek Groff'un ödemeleri bizzat yaptığını öne sürdü. Lisa Phillips ise eğitim masrafları için verilen çekleri Groff'tan teslim aldığını belirterek, "Kimseye para vermedim demesi imkansız." ifadelerini kullandı.

MAĞDURLAR HESAP VERİLMESİNİ İSTİYOR

Epstein mağdurları, Kongre'de dinlenen eski çalışanların sürekli "Hatırlamıyorum" ya da "Bilmiyordum" savunmasına başvurduğunu belirterek soruşturmanın daha fazla hesap verebilirlik sağlamasını istiyor.

Jeffrey Epstein 'ın suç ağıyla ilgili ABD'de bugüne kadar mahkum edilen tek kişi eski iş ortağı Ghislaine Maxwell oldu. ABD Adalet Bakanlığı ise yayımlanan milyonlarca Epstein belgesine rağmen diğer isimler hakkında dava açmaya yetecek kanıt bulunmadığını açıklamıştı.