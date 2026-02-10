Epstein'in suç ortağı: "Eğer Trump affederse konuşurum"

Ghislaine Maxwell, 9 Şubat'ta Gözetim ve Hükümet Reformu Komitesi önüne çıktı. İfade vermesi beklenen Maxwell, "suçlu hale düşmemek için" ABD Anayasası'nın 5. Maddesi kapsamındaki susma hakkını gerekçe göstererek, kendisine yöneltilen soruları cevaplamaktan kaçındı.

Texas eyaletindeki bir hapishanede tutulan Maxwell, komite önüne video konferansla çıktı. Jeffrey Epstein'ın suç ortağı Ghislaine Maxwell, soruları susma hakkını kullanarak yanıtsız bırakırken avukatından önemli bir açıklama geldi. Maxwell'in avukatı David Oscar Markus, Epstein'ın eylemlerine dair "tam açıklamayı ancak Maxwell verebilir".dedi.

Avukat Markus, ”Bazıları duyduklarından hoşlanmayabilir, ancak gerçek önemlidir. Örneğin, hem Başkan Trump hem de Başkan Clinton herhangi bir yanlışlık yapmamıştır. Bunun nedenini yalnızca Bayan Maxwell açıklayabilir ve kamuoyu bu açıklamayı duyma hakkına sahiptir," dedi.

Markus, komite üyelerine müvekkilinin "soruları yanıtlamayı çok istediğini", ancak “şu anda devam eden ve mahkumiyetinin temelde adil olmayan bir yargılamaya dayandığını gösteren bir "habeas corpus” dilekçesi olduğu için sessiz kalması gerektiğini" söylediğini belirtti. Açıklamada, Maxwell'e af çıkması durumunda durumun değişeceği belirtildi.

Trump, Maxwell'i affetme olasılığını kamuoyu önünde reddetmedi. Kasım ayında Air Force One'da gazetecilere verdiği demeçte, "Aylardır bunu düşünmedim. Hiç düşünmedim," demişti. "Bu konuda konuşmuyorum. Bunu kesin olarak da reddetmiyorum," diye eklemişti.

CUMHURİYETÇİLER AF OLASILIĞINA KARŞI

Komite Başkanı Cumhuriyetçi James Comer, "Maxwell'e herhangi bir dokunulmazlık veya af verilmesi gerektiğini düşünmüyorum" dedi. Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Mike Johnson da "Beşinci maddeye dayanarak suçsuz olduğunu savunması veya anlaşmalar yapmaya çalışması akıl almaz bir durum" diye ekledi.

Ghislaine Maxwell, 2021 yılında, reşit olmayanları yasa dışı cinsel ilişkiye girmek amacıyla seyahat etmeye teşvik etmek gibi suçlardan 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Ghislaine Maxwell, "haksız yere mahkum edildiğini" savunarak, mahkumiyetinin iptali için girişimlerde bulunuyor.