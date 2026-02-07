Epstein'in suç ortağı Maxwell'in hapishane görüntüleri yayınlandı

EPSTEIN DOSYALARIYLA AYNI GÜNE DENK GELİYOR

Söz konusu kayıtlar, Maxwell’in eski partneri Jeffrey Epstein’e ilişkin çok sayıda belgenin kamuoyuna açıklandığı döneme denk geliyor. Maxwell, 2021’de çocuk cinsel istismarı ve insan kaçakçılığı suçlarından suçlu bulunmuştu.

Brooklyn’deki cezaevi, zorlu koşullarıyla biliniyor. Eski cezaevi müdürü Cameron Lindsay, tesisi “ülkedeki en sorunlu cezaevlerinden biri.” olarak tanımlamıştı. ABD'li sağlık CEO'sunu öldürem Luigi Mangione ve devrik Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro gibi yüksek profilli mahkumlar da bu hapishanede tutuluyor.

Maxwell’in tutukluluğu, yüksek profilli bağlantıları ve Epstein’le ilişkilendirilen suçlar nedeniyle yakından izlenmişti.

TEKSAS'TAKİ CEZAEVİNE NAKLEDİLDİ

Görüntülerin çekilmesinden sonra Maxwell, Teksas’ta düşük güvenlikli bir cezaevine nakledildi. Kamuoyunda “Club Fed” olarak anılan bu cezaevi, Brooklyn’deki koşullarla kıyaslandığında daha rahat bir ortam olarak biliniyor.

Maxwell, yeni yerini “Alice Harikalar Diyarında”ya benzetmişti. Transfer sürecinin, Trump yönetimi döneminde Adalet Bakan Yardımcılığı yapan Todd Blanche ile yürütülen görüşmelerin ardından gerçekleştiği belirtildi.

MAXWELL VE EPSTEIN İLİŞKİSİ

Epstein'in ölümünün ardından gözler eski kız arkadaşı olarak tanınan Ghislaine Maxwell'e çevrildi.

Maxwell, Epstein'in çocuklara yönelik istismarına yardım ettiği, reşit olmayan kurbanları bulup onları istismara hazırladığı iddialarıyla tutuklandı.

2021 yılının sonunda juri Maxwell'i altı suçlamanın beşinden suçlu buldu. Bu suçlamalar arasında en ciddisi "seks için reşit olmayanların kaçakçılığını yapmak" oldu. 20 yıl hapis cezası aldı. Bu ceza, 60 yaşındaki Maxwell'in ömrünü hapishanede tamamlayacağı anlamına geliyor.

Ortak çevreleri, Maxwell ve Epstein'in ilişkisinin birkaç yıl sürdüğünü ancak Maxwell'in sonrasında da onunla çalışmaya devam ettiğini belirtiyor.

Mahkeme belgelerinde, Palm Beach'teki Epstein malikanesinde çalışan eski personel Maxwell'i "ev yöneticisi" olarak tanımlıyordu. Maxwell personeli denetliyor, mali işleri yürütüyor ve sosyal koordinatörlük yapıyordu.

Epstein, Maxwell'in ücretli bir çalışan değil "en iyi arkadaşı" olduğunu söylemişti. Ancak mahkumiyetinden sonra Maxwell, "Jeffrey Epstein ile tanışmış olmak hayatımın en büyük pişmanlığı" dedi.

ÜNLÜ İSİMLERLE BAĞLANTILAR

Hukuki sorunlarından önce Maxwell, siyaset, iş dünyası ve eğlence sektöründen pek çok isimle kurduğu geniş sosyal çevreyle tanınıyordu.

Eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump ile aynı karelerde görüntülenmiş olması, davaya yönelik ilgiyi artıran unsurlar arasında yer aldı.

Mahkumiyetinin ardından Maxwell, Trump yönetiminden af talebinde bulundu. Trump, Ekim ayında böyle bir yetkisi olduğunu söyleyerek “bakacağını” ifade etmişti.