"Erasmus'un Annesi" 91 yaşında hayatını kaybetti

Erasmus programının kurucusu Sofia Corradi'nin 91 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Corradi, milyonlarca gencin diğer Avrupa ülkelerinde eğitim görmesini sağlayan Erasmus programının yaratıcısıydı.

Roma Tre Üniversitesi Eğitim Bilimleri Profesörü Corradi, "Erasmus'un Annesi" lakabıyla tanınıyordu.

İtalyan basınındaki haberlere göre ailesi, İtalyan akademisyenin "tükenmez enerjiye, entelektüel ve duygusal cömertliğe sahip bir kadın" olduğunu söyledi.

Corradi, prestijli bir Amerikan Fulbright bursu kazanmış ve New York'taki Columbia Üniversitesi'nde hukuk alanında yüksek lisans derecesi almıştı. Ancak memleketine döndüğünde, Amerikan diploması, İtalyan eğitim sistemi tarafından tanınmamıştı. Daha sonra ilham alarak bir öğrenci değişim programı önerdi ve bu program 1987'de Avrupa Birliği'nde başlatıldı.

16 MİLYON ÖĞRENCİ FAYDALANDI

Erasmus internet sitesine göre, o tarihten bu yana programa yaklaşık 16 milyon öğrenci katıldı. AB tarafından yönetilen program, Avrupa genelindeki üniversiteler ve yükseköğretim kurumları arasında yakın iş birliğini teşvik ediyor.

Roma doğumlu akademisyen, BM İnsan Hakları Komitesi, Lahey Uluslararası Hukuk Akademisi ve London School of Economics (LSE) adına eğitim hakkı konusunda araştırmalar yürütmüştü.

İTALYA VE FRANSA'DAN MESAJLAR

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Sofia Corradii'nin "farklı kültürleri gezen, okuyan ve benimseyen milyonlarca gence ilham kaynağı olduğunu" vurguladı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da X platformunda yayınladığı paylaşımda, "Milyonlarca öğrenci ona hayatlarının bir parçasını borçlu" dedi.