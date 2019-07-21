Erbil'de Türk başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırının faili Mazlum Dağ Kuzey Irak'ta yakalandı. Yakalandığı açıklamasını Irak Kürt Bölgesel yönetimi yaptı.



Yazılı açıklamada, Mazlum Dağ'ın anti terör birimi ile erbil asayiş biriminin ortak operasyonuyla yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Bu süreçte güvenlik güçlerimize yardımcı olan vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" denildi.



Kuzey Irak yönetimi Mazlum Dağ'ın gözaltında çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.



Söz konusu açıklamadan birkaç saat sonra saldırıda Mazlum Dağ'a yardım edenlerden birinin de yakalandiği haberi geldi.



Erbil Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Dağ'a yardım eden "Dıjvar Mamend Yusuf" kod adlı "Muhammed Bisksız"yakalandığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada başka bir ayrıntıya yer verilmedi.



Çarşamba günü Erbil'de bir restoranda meydana gelen saldırıyı dört kişinin gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. İki kişi dışarıda beklerken iki kişi restorana girerek saldırıyı gerçekleştirdi.



Olayda, Türk konsolosluk görevlisi, susturuculu silahla ateş açılarak şehit edildi. Saldırıda başkonsolosluk görevlisiyle birlikte restoranda bulunan iki ırak vatandaşı da öldü.



Erbil Emniyet Müdürlüğü saldırının baş failinin, 1992 Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ olduğunu açıklamıştı. Dağ saldırıdan üç gün sonra yakalandı.