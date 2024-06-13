Erbil'deki rafine yangını 20 saatte kontrol altına alındı: Zarar 8 milyon dolar

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde yer alan petrol rafinesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın 20 saat sonra kontrol altına alındı. Erbil Valisi Ümit Hoşnav, yangının 8 milyon dolarlık hasara yol açtığını belirtti.

Erbil'deki rafine yangını 20 saatte kontrol altına alındı: Zarar 8 milyon dolar

Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kentindeki bir petrol rafinesinde dün yerel saatle 20.00'de başlayan çıkan yangın, 20 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Erbil Valisi Ümit Hoşnav, Erbil-Musul yolu üzerindeki Guveyr bölgesinde yakıt dağıtım işletmesi ve zift deposunun da yer aldığı rafinede çıkan yangına ilişkin düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Hoşnav, “Yangının yol açtığı hasarın 8 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor" dedi.

Erbil'deki rafine yangını 20 saatte kontrol altına alındı: Zarar 8 milyon dolar - 1

Yangının ilk belirlemelere göre rafinerinin içindeki tanklardan birine bağlı bir jeneratörde meydana gelen kısa devre sonucu çıktığını belirten Vali Hoşnav, "Yangının ilk aşamasında itfaiye ekipleri, polis ve ilgili tüm taraflar yangını kontrol altına almak ve alevlerin diğer tanklara sıçramasını önlemek için çalıştı. Olay yerindeki çok sayıda otomobille birlikte 4 sivil savunma aracı da hasar görürken, 3 sivil savunma mensubu yaralandı, 10 sivil savunma mensubu da dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındı” ifadelerini kullandı.

Erbil'deki rafine yangını 20 saatte kontrol altına alındı: Zarar 8 milyon dolar - 2

"YÜKSEK SICAKLIK VE BASINÇ, YANGININ İKİNCİ DEPOYA SIÇRAMASINA NEDEN OLDU"

Sivil Savunma Sözcüsü Şahavan Sait ise bölgeden hala duman yükseldiğini belirterek soğutma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi. Yangının söndürülmesiyle birlikte çevredeki rafineler için artık herhangi bir tehlikenin olmadığını vurgulayan Sait, " başladığı zaman yüzde 80 oranında yangını kontrol altına almayı başardık, ancak yüksek sıcaklık ve basınç, yangının ikinci depoya sıçramasına neden oldu" diye konuştu.

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