Erdoğan: Azerbaycan'la aramızdaki muhabbeti güçlendirerek devam ettireceğiz

"ŞİMDİ VAKİT BARIŞ VE KALKINMA HİKAYESİ YAZMA VAKTİ"



Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin ilelebet devam etmesi temennisini de dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Karabağ'daki bağımsızlık zaferi, bugün Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor. O gün yakılan istiklal meşalesi çok daha kuvvetli Azerbaycan'ın yolunu aydınlatıyor. Karabağ'ın azatlığı ile birlkte bu topraklarda yükselen her bir nota sadece bir zaferin değil, bir milletin adeta yeniden dirilişinin sesi oluyor" açıklamasında bulundu.



Bugün Laçın Uluslararası Havalimanı'nı açmanın da kendilerine nasip olduğunu belirten Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin sadece bölgeye değil, tüm dünyaya örnek olacak seviyeye taşındığına dikkat çekti.



Erdoğan, "30 yıl aradan sonra esaretten kurtulan Karabağ için artık vakit, başarı, barış ve kalkınma hikayesi yazma vaktidir. Bugün geçmişte yaşadığımız acılardan ders çıkartarak kalıcı barışın tesisi, güvenin ve iyi komşuluk ilişkilerinin kurulmasını hedefliyoruz" diye konuştu.