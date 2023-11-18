Erdoğan: Batı sadece Hamas diyor, ölen Müslümanları görmüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Türk Talebe Birliği Genel Kuruluna katıldı.

Erdoğan etkinlikte konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Geleceğimizin teminatı gençlerimizi dünyaya hazırlayamazsak işimizi zora sokarız.

Karşılıklı adım atılmazsa olmaz. Dik duracağız, bundan taviz vermeyeceğiz. Bütün Batı dünyası, haçlı emperyalist yapı bir arada. Dün akşamki (Almanya) ziyaretimde de ne yazık ki bunları gördüm. Cumhurbaşkanında da bunu gördüm. Batı sadece Hamas diyor, ölen Müslümanları görmüyor.

İsrail'in elinde 10 bine yakın rehine var. Almanya olarak onları verme adımını atın. Biz de şu anda Hamas'ın elindekileri almanın gayreti içerisine girelim

Ateş çemberini körükleyenlerin amacı Türkiye'nin hedeflerinin önüne geçmek ama müsaade etmeyeceğiz.