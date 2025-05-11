Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Macron'la görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin’e, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin kaldığı yerden İstanbul’da devam etmesi yönündeki açıklamasının memnuniyetle karşılandığını, Türkiye’nin kalıcı çözüme ulaşmayı sağlayacak müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, barışa ulaşılması noktasında bir fırsat penceresinin aralandığını, kapsamlı bir ateşkes sağlanmasının barış görüşmeleri için gerekli ortamı oluşturacağını belirtti.

KREMLİN: ERDOĞAN, ÖNERİYİ TAMAMEN DESTEKLEDİ

Erdoğan-Putin görüşmesinin ardından Kremlin'den yapılan açıklamada, "Erdoğan Rusya'nın müzakerelere dönme önerisini tamamen destekledi, İstanbul'un buluşma yeri olarrak kullanılmasına hazır olduğunu vurguladı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Erdoğan'ın Putin'e, müzakerelerin düzenlenmesi ve yapılması için Türkiye'nin bütün desteği vereceğini söylediği aktarıldı.

TRUMP: UKRAYNA DERHAL KABUL ETMELİDİR

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması yapmak istemiyor; bunun yerine, Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelerek bu kan gölüne son verilmesine yönelik olası bir çözümü müzakere etmek istiyor. Ukrayna bu teklifi derhal kabul etmelidir." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN VE MACRON, BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULARI ELE ALDI

Görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sona erdirilmesi yolunda tarihi bir dönüm noktasına ulaşıldığını, bu fırsatı değerlendirmek gerektiğini, Türkiye’nin ateşkes ve kalıcı barışın sağlanması için müzakerelere ev sahipliği yapmak dahil her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.



Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki kalıcı barış müzakerelerine başlanması ve Ukrayna’nın yeniden ayağa kaldırılması süreçlerinin hassasiyetle yürütülmesinde iş birliğini sürdürmenin önemli olduğunu belirtti.



MACRON'DAN "ATEŞKES" VURGUSU

Erdoğan-Macron görüşmesinin ardından Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Macron da telefon görüşmesinde, Rusya'nın 30 günlük koşulsuz ateşkesi kabul etmesinin bir "gereklilik" olduğunu vurguladı.

PUTİN: 15 MAYIS’TA İSTANBUL’DA GÖRÜŞELİM



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün başkent Moskova'da gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ukrayna'da üçüncü kez ateşkes ilan ediyoruz" demiş, Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önermişti.



Putin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna müzakerelerinin düzenlenmesindeki rolüne dikkat çekerek, bugüne atıfla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirmişti.



Putin, "Yarın Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmemiz var. Kendisinden Türkiye'de müzakerelerin yapılması için böyle bir fırsat sağlamasını rica ediyorum. Ukrayna'da barış arayışına katkıda bulunma isteğini teyit etmesini umuyorum. Ukrayna ile ciddi müzakereler yapmaya kararlıyız" değerlendirmesinde bulunmuştu.