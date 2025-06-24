Erdoğan ile Trump yüz yüze görüşecek: Saat belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lahey'deki NATO Zirvesi'ne katılmak üzere yola çıktı.

Erdoğan'ın bu gece 23.30'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceği öğrenildi.



Avrupa'nın güvenliği ve savunma harcamalarının ele alınacağı, iki gün sürecek zirvenin, Soğuk Savaş'tan bu yana en önemli toplantı olacağı öngörülüyor.

NATO Genel Sekreteri Martk Rutte, zirve öncesi yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin çok büyük bir savunma sanayi temeli var. Türk savunma sanayi tabanının İngiltere, Norveç ve AB ile mümkün olduğunca yakın bir şekilde bağlantılı olmasını sağlamalıyız" dedi.



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de zirveye katılacak liderler arasında.