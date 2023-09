Erdoğan-Miçotakis görüşmesi Yunan basınında: "Olumlu iklimin devamı" vurgusu

Ta Nea gazetesi, "Olumlu iklimin korunması için güçlü istek" başlıklı haberinde, iki ülke arasındaki yakınlaşmanın adım adım ilerleyeceğini vurguladı.



Kathimerini gazetesi ise Erdoğan-Miçotakis görüşmesini "Ege'de sakin sularda diyalog yol haritası" başlığıyla manşetine taşıdı.



Haberde, "Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, son aylarda hakim olan düşük tansiyonlu iklimin korunması için samimi niyetini ortaya koydu." ifadesi yer aldı.



Görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğine vurgu yapılan haberde, 7 Aralık'ta Selanik'te iki ülke arasında Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının düzenlenecek olmasına ilişkin şu ifadeler yer aldı:



"Yunan tarafının değerlendirmesine göre, bu gelişme iki ülke ilişkilerinin tam olarak normalleşmesi yönünde bir adımdır."



CNN Yunanistan'ın Türk-Yunan ilişkilerindeki iklimi değiştiren 7+1 unsur başlıklı yazıda, "Her iki tarafın da kararlılığına rağmen yol uzun görünüyor." değerlendirmesi yapılarak, gündemdeki zor konuların ilerleyen aylarda ele alınacağına işaret edildi.



İki ülke arasındaki iklimin olumlu yönde değişmesinin nedenleri arasında, Yunanistan, Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) yeni ve güçlü halk desteğine sahip hükümetlerin yer alması gösterildi.



Yazıda, iki ülke ilişkilerinde kesin olan tek şeyin Kıbrıs meselesinin bir sorun olmaya devam ettiği yorumu yapıldı.



MUHALEFETTEN YORUMLAR



Yunanistan'ın ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) basın ofisinden yapılan açıklamada, Erdoğan-Miçotakis görüşmesinin ve Türkiye ile yeni temaslar içeren yol haritasına ilişkin uzlaşının da olumlu bir gelişme olduğu belirtildi.



Açıklamada, Miçotakis'in görüşmede Kıbrıs sorununa atıfta bulunmaması eleştirilirken, bunun Türkiye'ye "yanlış bir mesaj" gönderebileceği ileri sürüldü.



Yunanistan Parlamentosunda 3. parti olan merkez soldaki PASOK'tan yapılan açıklamada da görüşmede Kıbrıs konusuna değinilmemesi eleştirildi.



ERDOĞAN VE MİÇOTAKİS NEW YORK'TA BİR ARAYA GELMİŞTİ



Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Türkevi'nde Miçotakis'i kabul etmişti.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, Dışişleri Bakanları Hakan Fidan ve mevkidaşı Yorgo Gerapetritis'in de katılımıyla New York'ta bir araya geldikleri belirtilmişti.



İki liderin, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu iklimi ve bunu muhafaza etme kararlılıklarını teyit ettiklerinin bildirildiği açıklamada, siyasi diyalog ve pozitif gündemden sorumlu dışişleri bakan yardımcılarının ekim ayı ortasında bir araya geleceği, kasım ayında Güven Arttırıcı Önlemler toplantıları yapılacağı ve 7 Aralık'ta da Selanik'te Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi toplantısının düzenleneceği kaydedilmişti.



Açıklamada, iki liderin ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu, iklim krizi ve düzensiz göç konularında da işbirliğinin ele alındığı belirtilmişti.