Erdoğan, Şara ile görüştü

Suriye'de PKK-SDG'nin, Halep'teki sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna düzenlediği saldırıların ardından Suriye Ordusu'nun başlattığı operasyonlar devam ediyor.

Suriye Ordusu kritik bazı mahallelerin kontrolünü ele geçirirken Cumhurbaşkanı Ahmet Şara kritik bir görüşme yaptı. Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın telefonda görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Suriye'de ve Halep'teki son gelişmelerin ve istikrarı artırma yollarının ele alındığı bildirildi.

OLAYLARIN ARKA PLANI

10 Mart 2025'te Suriye yeni rejimi ve PKK/YPG terör örgütünün Suriye’deki uzantısı olan SDG bir anlaşmaya varmıştı. Bu anlaşmada SDG'nin Suriye güçlerine entegrasyonuna karar verilmişti. Ancak Suriyeli yetkililer takip eden aylarda SDG'nin anlaşmadaki maddelere uymadığını duyurdu.

SDG unsurları, son günlerde Halep'te sivil yerleşimler ile Suriye ordusuna sistematik bir şekilde saldırılar zinciri başlattı. SDG unsurları, kontrol altında tuttukları Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinden, Suriye Ordusu mevzilerinin yanı sıra Suriye Hükümetinin kontrolündeki sivil yerleşim alanlarını, kamu kurumlarını ve kritik altyapı tesislerini hedef alan yoğun topçu ateşi, havan, roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenledi. Şehir merkezindeki konutlar, hastaneler ve okulların da hedef alındığı bu saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetti. Suriye Ordusu, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve saldırıların kaynaklandığı noktaları hedef alarak karşılık verdi.

SDG NEDEN SALDIRIYA GEÇTİ?

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Suriye hükümeti, gerek Halep özelinde gerekse Suriye genelinde SDG ile uzlaşılmış bir çözüme varılması amacıyla bugüne kadar pek çok girişimde bulundu. Bu kapsamda, en son 4 Ocak 2026 tarihinde Şam’da gerçekleştirilen üst düzey toplantıda da entegrasyon ve barışçıl çözüm yolları müzakere edildi ancak SDG tarafının samimi bir yaklaşım sergilememesi nedeniyle somut bir çözüme ulaşılamadı.

Örgüt, Esad rejimi kalıntılarını desteklemeye devam ederek Suriye devleti ve halkı aleyhine faaliyet göstermeye devam etti. Son dönemde imzalanan ateşkes anlaşmalarını ve diyalog süreçlerini ihlal eden bu saldırılar, örgütün barış ve entegrasyon süreçlerine bağlı olmadığını ortaya koydu. Bu yaşananlar sonucunda; Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiye çevresi geçici olarak kapalı askeri bölge ilan edildi.

Suriye Ordusu'nun dün başlattığı operasyon ise devam ediyor. Ordu Halep'te Şeyh Maksud ve Eşrefiye bölgelerinde belirlenen SDG-PKK hedeflerini vurmaya başladı. Eşrefiye mahallesi büyük ölçüde kontrol altına alınırken, çatışmalar mahallenin bazı kesimlerinde ve Şeyh Maksud Mahallesi hattında sürüyor.