Erdoğan-Trump görüşmesi dünya basınında: İlk yüz yüze görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Lahey'deki NATO zirvesinde bir araya geldi.



İki lider Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ilk kez yüz yüze görüştü. Dünya basını liderlerin 45 dakika süren karşılaşmasını değerlendirdi. Erdoğan ve Trump'ın görüşmesine ilişkin haberlerde Türkiye-ABD arasında iş birliğinin yakın dönemde artabileceğine dikkat çekildi.



İşte dünya basınından görüşmeyle ilgili başlıklar...



BLOOMBERG: İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME



Bloomberg'ün haberinde, liderlerin iki ülke arasındaki gergin ilişkilere son vermek amacıyla bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ın çabalarıyla İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.



Haberde Türkiye'nin NATO bünyesinde ABD'den sonra ikinci en büyük ordusuna sahip olduğu vurgulanırken, iki liderin ittifakın caydırıcılığını artırmaya yönelik atılabilecek adımları görüştüğü belirtildi.



Erdoğan, iki ülkenin iş birliğinin ilerletilmesinin toplam 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefine ulaşılmasını kolaylaştıracağını ifade etti.



LE MONDE: "YAKIN İŞ BİRLİĞİ"



Fransız gazetesşi Le Monde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için "yakın iş birliği" çağrısında bulunduğunu belirtti.



Haberde, Cumhurbaşkanlığı Ofisi açıklamaısna da yer verildi. Erdoğan'ın, "Başkan Trump'ın çabaları sayesinde İsrail ile İran arasında varılan ateşkesten memnun olduğunu ve bu durumun kalıcı hale gelmesini umduğunu" dile getirdiği ifade edildi.

TOPONTİKİ: İKİ LİDERDEN KARARLILIK VURGUSU



Yunan gazetesi Topontiki, iki liderin görüşmesinde Türkiye ve ABD arasındaki iyi ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki kararlılığın dile getirildiğini vurguladı.



İki liderin Trump'ın ikinci döneminde ilk kez yüz yüze görüştüğü vurgulanan haberde, görüşmenin 45 dakika kadar sürerek bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı aktarıldı.

HINDUSTAN TIMES: "YAKIN DİYALOG ÇAĞRISI"



Hindustan Times'ın haberinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ile İsrail arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladığı aktarıldı.



Erdoğan'ın Gazze ve Ukrayna'daki savaşları sona erdirmek için "yakın diyalog" çağrısında bulunduğu belirtildi.