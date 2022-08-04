Erdoğan ve Putin 20 günde 2. kez görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rusya'ya gidiyor.

Erdoğan Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile biraraya gelecek.



Karadeniz'de oluşturulan tahıl koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan yeni harekat ile Türkiye-Rusya ilişkileri kritik ziyarette ele alınacak başlıklar arasında.

Bu iki liderin 20 gün içinde gerçekleştireceğiz ikinci yüz yüze görüşme olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin en son 20 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelmişti.