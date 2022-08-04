Erdoğan ve Putin 20 günde 2. kez görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin 20 gün sonra yeniden bir araya geliyor. Soçi'deki görüşmede ana gündem maddesinin Suriye'nin kuzeyine olası askeri harekat olması bekleniyor. Tahıl koridoru, Ukrayna savaşı ve Türkiye Rusya ilişkileri de ele alınacak başlıklar arasında.

Haberler - ntv.com.tr - NTV Haber 04.08.2022 - 09:45 | Son Güncelleme : 04.08.2022 - 09:47

Erdoğan ve Putin 20 günde 2. kez görüşecek

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Bakan Akar'dan Suriye'ye yeni harekat açıklaması

Bakan Akar'dan Suriye'ye yeni harekat açıklaması

Cumhurbaşkanı , yarın 'ya gidiyor.

Erdoğan 'de Rusya Devlet Başkanı ile biraraya gelecek.

Karadeniz'de oluşturulan tahıl koridoru, Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele ve 'nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan yeni harekat ile Türkiye-Rusya ilişkileri kritik ziyarette ele alınacak başlıklar arasında.

Bu iki liderin 20 gün içinde gerçekleştireceğiz ikinci yüz yüze görüşme olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin en son 20 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelmişti.

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