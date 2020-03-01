Erdoğan ve Putin yüz yüze görüşecek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da yüz yüze görüşeceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da heyette yer alacağı öğrenildi.



Erdoğan-Putin görüşmesinin 5 Mart'ta gerçekleşmesi ve bu 3 ismin bir gün önceden Moskova'ya gitmesi bekleniyor.

Özellikle İdlib'de son dönemde yaşananlar ve rejim saldırısında 34 Türk askerinin şehit edilmesi sonrasında iki ülke arasındaki diplomasi trafiği de hızlanmıştı.

