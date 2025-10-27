Erdoğan ve Starmer imzaları attı: Türkiye, 44 Eurofighter alacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bugün Ankara'yı ziyaret etti.



Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşen Erdoğan ve Starmer, daha sonra heyetler arası görüşmeye geçti.



İkili, heyetler arası çalışma yemeğinin ardından anlaşmaların imza törenine katıldı.

TÜRKİYE 44 EUROFIGHTER ALACAK

Erdoğan, Starmer ile Eurofighter işbirliği beyanını imzaladı. Mevcut anlaşma, İngiltere'den 20 uçak alınmasını kapsıyor. Katar ve Umman'dan tedarik edilecek uçaklarla toplam sayı 44 olacak.

Savunma Bakanı Yaşar Güler de konuyla ilgili açıklama yaparak Türkiye'nin İngiltere'den 20, Katar'dan 12, Umman'dan 12 Eurofighter alacağını duyurdu. Güler, "Sayılar artabilir. Uçakların önümüzdeki yılın başında gelmesi bekleniyor" dedi.

ERDOĞAN: ANLAŞMA, İNGİLTERE İLE İŞBİRLİĞİNİN NİŞANESİ OLACAK

Erdoğan ve Starmer, imzalar sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine dair uygulama düzenlemeleri heyetlerarası görüşmelerde imzalandı. Birleşik Krallık ile bu işbirliğimizin savunma sanayiinde müşterek projelere de kapı aralayacağına inanıyorum. Bu mutabakatı iki yakın müttefik olarak aramızdaki stratejik ilişkilerin yeni bir nişanesi olarak görüyorum" dedi.



Erdoğan, Birleşik Krallık ile Türkiye arasında ticaret hacmini ilk etapta 30, ardından 40 milyar dolara çıkarma kararlılığında olduklarını ve ekonomik ilişkileri güçlendirme hususunda kararlı olduklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer'ı Filistin Devleti'ni tanıma kararından ötürü tebrik etti. "Karara iki devletli çözüm yolunda cesur bir adım olarak bakıyoruz" diyen Erdoğan, "Gazze'deki ateşkesin korunması ve ihlallerin önlenmesi noktasında hepimize sorumluluklar düşüyor. Özellikle İsrail'deki hükümetin dizginlenmesi gerekiyor" diye konuştu.

