Erdoğan'dan AB üyeliği mesajı: Türkiye hak ettiği değeri görmeli

Almanya Başbakanı Friederich Merz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.



Merz, bugün ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti.

İki lider daha sonra bir araya geldi ve ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda, Almanya'daki Türkler'in durumuna değinerek şunları söyledi:

"Tam 64 sene önce ellerinde bavulları ile Almanya'ya giden kardeşlerimiz 3,5 milyona varan nüfuslarıyla Almanya'nın kalkınmasına büyük katkı sundular. Türk toplumunun ortak zenginliğimiz olduğunu bu toplantıda teyit ettik. Onların kazanımlarının korunmasına verdiğimiz değerin altını çizdik."

Erdoğan ayrıca görüşmede, ırkçılığa varan yabancı düşmanlığıyla mücadeleyi vurguladıklarını söyledi.

SAVUNMADA İŞ BİRLİĞİ VE EUROFIGHTER MESAJI

İki ülke arasındaki savunma iş birliğine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya Türkiye'nin Avrupa'daki en büyük ticaret ortağı.

Savunma sanayi ürünlerinin tedarikinde geçmişte yaşanan sıkıntıları geride bırakmayı değerlendirdik. Eurofighter temin süreci gibi Almanya'nın attığı olumlu adımları memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.



Almanya Başbakanı Merz de "Eurofighter savaş uçakları hepimizin ortak güvenliği için önemli" diye belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini de dile getirerek, 10 Mart mutabakatının uygulanmasının önemine değindi.

AB'YE TAM ÜYELİK KONUSU



Erdoğan, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik konusunda ise şunu söyledi: "Türkiye'nin sergilediği kararlı iradenin, birlik nezdinde hak ettiği karşılığı görmesi durumunda çok kısa sürede ciddi mesafe alabiliriz."

Merz de "Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz" dedi ve şunları ekledi: "Ben kişisel olarak ve Alman hükümeti, Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin yakın bir ortağı olarak görüyoruz. Avrupa'ya giden yolu yumuşatmaya devam etmek istiyoruz."

ERDOĞAN: BİZİM DE ANKARA KRİTERLERİMİZ VAR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kopenhag kriterleri konusunda sorulan soruya, "Bizim için olumsuz bir yaklaşım süreci değil. Eğer bu kriterle bize yaklaşılıyorsa bizim de Ankara kriterlerimiz var. Bu kriterle dünyaya ve Avrupa'ya açılırız. Türkiye sıradan bir ülke değil. Avrupa'da Asya'da bu süreci en iyi işleten ve işleyen bir demokrasi ülkesidir." yanıtını verdi.



İBB SORUŞTURMASI



Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmalarıyla ilgili gelen soruya, hukuk devletinde hukukun ayaklar altına alınamayacağını, kim hangi makamda olursa olsun yargı makamlarının gereğini yapmak zorunda olduklarını söyledi.



HAKEMLERE BAHİS SORUŞTURMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, hakemlere bahis soruşturmasına da değindi. Erdoğan şöyle konuştu:



"Şimdi futbolda hakemler olayı ortaya çıkmıştır. Bu olayda da yine futbol sahalarında neler oluyor ve bütün bunlar olurken bir devlet, eli kolu bağlı olarak takip edemez, ne gerekiyorsa yapmalıdır ve yapılmıştır. Vatandaş tribündeki bu gelişmeyi görünce çok mutlu olmaktadır. "



MERZ İSRAİL'E DESTEK VERDİ, ERDOĞAN'DAN YANIT GELDİ



Gazetecilerin sorusu üzerine Almanya Başbakanı Merz, ülkesinin İsrail'e olan desteğini dile getirdi. Bu konuşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt geldi.



Erdoğan, "60 bini aşkın çocuk, kadın, yaşlı öldürülmüştür. Hamas'ın elinde bombalar, nükleer silahlar yok. Ama bu silahların hepsi İsrail'in elinde var" dedi.



İsrail'in bu silahları kullanarak dün akşam yine Gazze'yi vurduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bunları Almanya olarak sizler görmüyor musunuz? Takip etmiyor musunuz?" diye sordu.



"AÇLIKLA TERBİYE EDİLME OLAYINI SONA ERDİRMELİYİZ"



Erdoğan, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Gazze'yi açlıkla, soykırımla terbiye etmenin gayreti içerisinde olmuşlardır. Gazze'ye Kızılayımız gıda yardımı yapamıyor. Kızılhaç devamlı tehdit altında. 100 bin tonun üzerinde gıda ulaştırmaya çalıştık ancak yeterli değil."



Almanya'nın Kızılhaç'ı devreye sokması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Soykırımı, açlıkla terbiye edilme olayını sona erdirmeliyiz. Almanya, Türkiye ve bölge ülkeleri, üzerimize düşeni yapmak suretiyle buna son vermemiz gerekecektir." ifadelerini kullandı.

