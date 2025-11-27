Erdoğan'dan Papa'ya Gazze mesajı: "Filistin'e en büyük borcumuz adalet"
27.11.2025 09:18
Son Güncelleme: 27.11.2025 16:42
AA, Reuters, AFP
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 14'üncü Leo, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan, "Ziyaretin, dünyada barış umutlarını daha da artıracağına yürekten inanıyorum" dedi.
Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik Kilisesi'nin lideri Papa 14'üncü Leo, göreve gelmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştiriyor.
14'üncü Leo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Papa ikili görüşme gerçekleştirdi.
Ortak basın toplantısında kürsüye ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı ve şunları söyledi:
“Kendilerinin göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirmesini çok anlamlı buluyorum. Bu ziyaretin Türkiye ve Vatikan arasındaki köklü ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlamasını canı gönülden temenni ediyorum. Ziyaret boyunca Türkiye’den verilecek mesajların Türk-İslam dünyasına, tüm Hristiyan coğrafyasına ulaşacağına, dünyada barış umutlarını daha da artıracağına yürekten inanıyorum.”
“İnsanlığın yön arayışının hızlandığı, küresel düzeyde belirsizliklerin arttığı, Asya’dan Afrika’ya Latin Amerika’dan Doğu Avrupa’ya gerilimlerin arttığı dönemde gerçekleşen ziyaretin hayırlara vesile olmasını ümit ediyorum.”
Türkiye'de kilise ve sinagogları yan yana görürsünüz. "
“SURİYE VE UKRAYNALI MÜLTECİLERE KAPILARIMIZI AÇTIK”
"Verimli geçen ikili görüşmemizde istikrarın tesisi konusundaki gözlemlerimizi ve ortak beklentilerimizi paylaştık.
İkili münasebetlerimizin yanı sıra insanlığın ortak vicdanını ilgilendiren güncel meseleleri ele aldık. Göçe zorlanan insanlara sahip çıkmak kadar, insanları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılmasına dikkat çektik.
Milli gelire oranla dünyada en fazla insani yardım yapan ülkeyiz. Suriye ve Ukrayna'da savaştan kaçan mültecilere kapılarımızı açtık. Herkes için adalet, herkes için barış, herkes için huzur. Bizim başarmak istediğimiz budur. "
"İSRAİL, GAZZE'DEKİ TEK KATOLİK KİLİSESİNİ VURDU"
"İsrail saldırılarında 70 binden fazla Gazzeli katledildi. İsrail hükümeti kilise ve camilerin olduğu sivil yerleri aylardır bombalıyor. İsrail'in vurduğu ibadethenelerden biri Gazze'deki tek Katolik Kilisesi olan Kutsal Aile Kilisesi'ydi. Filistin halkına en büyük borcumuz adalettir."
"İNSANLAR AŞIRI GÖRÜŞLER TARAFINDAN PARÇALANIYOR"
Erdoğan'ın ardından Papa 14'üncü Leo kürsüye çıktı. Papa, konuşmasında şunları söyledi:
"Yaşadığınız toprakların kültürel değerleri, farklı fikirler ve geleneklerin bir araya geldiğini kalkınmanın bir bütün şeklinde gerçekleştiğini hatırlatmaktadır. Boğaz üzerindeki köprü imgesi, iç çeşitliliğinize değer verdiğinizi gösteriyor. Bu köprü, Asya ve Avrupa'yı ve Doğuyla Batı'yı birleştirmeden önce ülkeyi birleştirmektedir.
Ülkenizde yaşayan Hristiyanlar da Türklerdir ve kültürünüzün bir parçasıdır. Ancak insanlık gittikçe kutuplaşıyor ve insanlar aşırı görüşler tarafından parçalanıyor. Türk Papa olarak bilinen Papa 23'üncü John, Akdeniz'in tam kalbinden bizleri başkaların acısını hissetmeye, yoksulların ve yeryüzünün çığlığına davet ederek kayıtsızlığa karşı çıkmıştır.
Hepimiz Tanrı'nın çocuklarıyız. Bunun da sosyal ve siyasal sonuçları vardır."
"TÜRKİYE BARIŞ KAYNAĞI OLSUN"
Aile, sosyal yaşamın ilk çekirdeğidir. Diğer ülkelerden daha faza olarak aile, Türk kültüründe hâlâ çok önemlidir.
Aile yaşamında kadınların katkısı çok özel biçimde ortaya çıkar.
Türkiye, adil ve kalıcı barışın hizmetinde halklar arasında bağ kurmuştur. Bu ülkenin katkılarıyla barışa daha yakın olacağız. Türkiye barış kaynağı olsun."
Papa 14'üncü Leo, Anıtkabir ziyaretçi defterine not yazdı.
UÇAKTA BARIŞ MESAJI VERDİ
14'üncü Leo'nun ziyareti, bir Papa'nın 11 yıl aranın ardından Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.
Uçakta gazetecilere açıklamalarda bulunan 14'üncü Leo, “Barışın bütün dünya için ne kadar önemli olduğu vurgulamayı ümit ediyoruz. Bütün Hristiyanlar ve dünya için taşıdığı anlam dolayısıyla dört gözle beklediğim bu seyahati gerçekleştirebildiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Göreve gelen ilk Amerikalı Papa olan 14'üncü Leo, 30 Kasım'a kadar Ankara, İstanbul ve İznik'te temaslarda bulunacak. İsrail'in Filistin'de devam eden soykırımı, Ortadoğu'da barışın inşası, güncel bölgesel ve küresel gelişmeleri ele alacak.
14'üncü Leo'ya üç kardinal de eşlik ediyor. Papa'nın ziyareti nedeniyle İstanbul'da birçok yol trafiğe kapalı olacak.
Papa, uçakta barış mesajı verdi.
TÜRKİYE'YE GELEN BEŞİNCİ PAPA
Papa ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti ve Anıtkabir özel defterine not bıraktı. Notta, “Türkiye'yi ziyaret edebilmiş olmaktan dolayı Tanrı'ya şükrediyorum ve bu ülkenin halkının üzerine bolca barış ve refah diliyorum” ifadeleri yer aldı.Papa olacak Leo, bugün ilk ziyaretine Anıtkabir'le başlıyor.
Daha önce 1967'de 5'inci Paul, 1979'de 2'nci John Paul, 2006'da 14'üncü Benedict ve 2014'te Francis, Türkiye'yi ziyaret etmişti.
LÜBNAN'A GEÇECEK
Papa 14'üncü Leo, 1 milyon 400 bin üyeli küresel Katolik Kilisesi'nin lideri. Türkiye'nin ardından Lübnan'a gidecek. Uluslararası basının büyük önem verdiği bu ziyarette 80'den fazla gazeteci Papa'ya eşlik ediyor.
14'üncü Leo, ilk ziyaretini Anıtkabir'e yaptı.
PROGRAMIN DEVAMINDA NELER VAR?
Ankara'daki temaslarının ardından yarın sabah Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'nde Hristiyan din adamlarıyla bir araya gelecek Papa 14. Leo, Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret ettikten sonra helikopterle İznik'e geçecek. Papa 14. Leo, burada ayine katılacak.
Papa 14. Leo, cumartesi günü Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ne gidecek, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek, Volkswagen Arena'da yapılacak ayini yönetecek.
Ziyaretinin son gününde Ermeni Apostolik Katedrali'ndeki ayine katılacak Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nin kuruluş tarihi nedeniyle patrikhaneyi tekrar ziyaret edecek ve Patrik Bartholomeos ile bir araya gelecek.