Erdoğan'dan Trump'a teklif: İstanbul'da nükleer müzakere masası

İsrail-İran savaşı Ankara'nın yakında takibinde.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge ve dünya liderleriyle yaptığı barış diplomasisi sürerken; İsrail'in saldırısı öncesi, ABD'nin Türkiye'ye bilgi verdiği ortaya çıktı.



Bir yandan da Ankara savaşın sona ermesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürüyor.



Erdoğan bölge ülkelerinin liderlerinin yanı sıra 48 saat içinde 2 defa ABD Başkanı Donald Trump'la,

2 defa da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a, İstanbul'da nükleer müzakere masası kurulması teklifi götürdüğü öğrenildi.



"TRUMP 'UÇAĞIM HAZIR' DEDİ"



Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Trump’a çözüm için “Sizi Pezeşkiyan ile İstanbul’da bir araya getirelim” önerisini götürdü. Trump ise uçağının hazır olduğunu, gelebileceğini söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegâne yolun diplomasiden geçtiğini, bu yolda Türkiye’nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu belirttiği açıklanmıştı.



Ankara’nın teklifine göre masada ABD ve İran olacak.



Artık bir hava savunma sistemi bulunmayan İran’ın dile getirmese de zor bir durumda kaldığı belirtiliyor. Ancak onurlu bir çıkış gerekiyor.



Diğer yandan bu kez sadece “Masaya dönüyoruz” açıklamasının yeterli olmayacağı belirtiliyor. Amerikalıların İran’dan beklentisi nükleer tesisler konusunda kesin bir taahhüt vermesi.

