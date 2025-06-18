Erdoğan'dan Trump'a teklif: İstanbul'da nükleer müzakere masası
Barış diplomasisini sürdüren Erdoğan telefon görüşmesinde Trump'a İstanbul'da nükleer müzakere masası kurulması teklifi yaptı. Trump, Pezeşkiyan'la bir araya gelme teklifine karşılık uçağının hazır olduğunu söyledi.
İsrail-İran savaşı Ankara'nın yakında takibinde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge ve dünya liderleriyle yaptığı barış diplomasisi sürerken; İsrail'in saldırısı öncesi, ABD'nin Türkiye'ye bilgi verdiği ortaya çıktı.
Bir yandan da Ankara savaşın sona ermesi için yoğun bir diplomasi trafiği yürüyor.
Erdoğan bölge ülkelerinin liderlerinin yanı sıra 48 saat içinde 2 defa ABD Başkanı Donald Trump'la,
2 defa da İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'la görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'a, İstanbul'da nükleer müzakere masası kurulması teklifi götürdüğü öğrenildi.
"TRUMP 'UÇAĞIM HAZIR' DEDİ"
Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Trump’a çözüm için “Sizi Pezeşkiyan ile İstanbul’da bir araya getirelim” önerisini götürdü. Trump ise uçağının hazır olduğunu, gelebileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nükleer anlaşmazlığın çözümü için yegâne yolun diplomasiden geçtiğini, bu yolda Türkiye’nin kolaylaştırıcılık dahil her türlü gayreti sergilemeye hazır olduğunu belirttiği açıklanmıştı.
Ankara’nın teklifine göre masada ABD ve İran olacak.
Artık bir hava savunma sistemi bulunmayan İran’ın dile getirmese de zor bir durumda kaldığı belirtiliyor. Ancak onurlu bir çıkış gerekiyor.
Diğer yandan bu kez sadece “Masaya dönüyoruz” açıklamasının yeterli olmayacağı belirtiliyor. Amerikalıların İran’dan beklentisi nükleer tesisler konusunda kesin bir taahhüt vermesi.
"ABD SALDIRI ÖNCESİ ANKARA'YA HABER VERDİ"
Bu arada İsrail'in geçen cuma başlayan saldırısından önce,,, Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir kaç saat önce Türkiye'ye haber verildiği ortaya çıktı.
Washington bu kararı, harekat sırasında Suriye ve Irak hava sahasını kullanan İsrail savaş uçaklarının, Türkiye hava sahasına yakın uçacak olması nedeniyle istenmeyen bir gerginlik çıkmaması için aldığı öğrenildi.
İran’a saldırı için kalkan İsrail uçaklarından bazıları ilk gece Türkiye’nin hava sahasını ihlal etmişti.
Kasıtlı olmadığı belirtilen bu ihlal karşısında harekete geçildi.
F-16’lar havalandı. Hava sahasını ihlal eden uçaklar, telsizle uyarıldı.
İsrail uçakları uyarının hemen ardından Türkiye’nin hava sahasından çıktı.
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