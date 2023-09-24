Erivan: Aliyev ve Paşinyan 5 Ekim'de buluşmaya hazırlanıyor

Son dakika haberi! Erivan'dan yapılan açıklamaya göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, önümüzdeki ay İspanya'da önceden planlanmış bir toplantı yapacak.



Ermenistan Güvenlik Konseyi, Grenada'da 5 Ekim'de yapılacak görüşmelere Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve AB şefi Charles Michel'in de katılacağını duyurdu.

Konsey, iki ülkeden yetkililerin önümüzdeki hafta görüşmelere hazırlık için bir araya geleceğini belirtti.