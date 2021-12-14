Erivan ile normalleşme adımı: Ermenistan da özel temsilci atama kararı aldı

Türkiye- Ermenistan hattında normalleşme adımları için hazırlık var. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun özel temsilci atanacağını duyurmasının ardından Ermenistan'dan da benzer açıklama geldi. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ön koşulsuz normalleştirme sürecine hazır olduklarını söyledi.

Haberler - NTV Haber 14.12.2021 - 22:41

Erivan ile normalleşme adımı: Ermenistan da özel temsilci atama kararı aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " ile normalleşme adımları için karşılıklı özel temsilciler atayacağız. Ve her adımda azerbaycan ile birlikte hareket edeceğiz. Ayrıca erivan istanbul arasında da charter uçuşlarını önümüzdeki süreçte başlatacağız" sözleriyle duyurmuştu.

Açıklamayı Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, sosyal medya hesabından yaptı. Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz normalleştirme sürecine hazır olduğunu söyledi; bunun hükümet programında yer aldığına dikkat çekti.

Çavuşoğlu'nun özel temsilci açıklamasını olumlu değerlendirdiklerini de belirten Unanyan, “Ermeni tarafının diyalog başlatmak için özel bir temsilci atayacağını teyit ediyoruz." ifadesini de kullandı.

Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin tohumları 2009 yılında futbol diplomasisiyle atılmıştı. Ancak süreç, protokollerin iptal edilmesiyle rafa kaldırılmıştı. 12 yıl sonra yeniden başlayacak süreç çerçevesinde, Charter uçuşların da önümüzdeki hafta başlaması planlanıyor.

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