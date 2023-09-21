Erivan’da Paşinyan’a öfke

Haber: Muhammed KAFADAR



Azerbaycan’ın Karabağ’a yönelik terör operasyonu Ermenistan’da hükümet karşıtı protestoları tetikledi. Başkent Erivan’da peş peşe 3’üncü günde de sokağa çıkan öfkeli kalabalıklar, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını istedi. Muhalifleri, Paşinyan yönetimini Azerbaycan’a cevap verememekle suçluyor.



Peki Paşinyan hükümeti ayakta kalabilecek mi? NTV’ye demeç veren Erivan merkezli düşünce kuruluşu Bölgesel Araştırmalar Merkezi (RSC) müdürü Richard Giragosian'a göre, Paşinyan yönetimi hâlâ güçlü durumda. Ermenistan hükümetinin 2020'de İkinci Karabağ Savaşı yenilgisine rağmen yeniden seçildiğine ve bir darbe girişimi atlattığına dikkat çeken Giragosian, ülkede öne çıkan alternatif bir muhalefet de olmadığını söyledi.



"TÜRKİYE İLE NORMALLEŞMEDEN YANA"



Giragosian, Paşinyan yönetiminin devamlılığın kalıcı barış için önemine işaret ederek, “Ermenistan lideri, Azerbaycanın toprak bütünlüğünü tanıyor. Türkiye ile normalleşme idaeline de bağlı. Aslında Azerbaycan, Paşinyandan daha iyi bir muhatap umamazdı” dedi.



Giragosian, Ermenistan ile Türkiye arasındaki normalleşme sürecinin son gerginlikten etkilenip etkilenmeyeceğine dair şu görüşü dile getirdi: “Türkiye normalleşme için ön şart koşmuştu. O da önce Ermenistan ve Azerbaycan’ın bir bir barış anlaşması imzalaması. Normalleşme ancak bundan sonra mümkün olabilir. Türkiye zaten, Azerbaycan’la ilişkisine zarar verecek bir şey yapmayacağını Ermenistan’a çok net olarak ifade etti.”



RUSYA’YA ALTERNATİF ARANIYOR



Erivan sokaklarında sadece Paşinyan’a yönelik değil, Rusya’ya da tepki var. Moskova’yla Erivan’ın arası bir süredir açık. Geçtiğimiz haftalarda Rusya, Ermenistan’ı “dostça olmayan biçimde davranmakla” suçlarken, Ermenistan ordusu ABD askeriyle tatbikat başlatmıştı. Richard Giragosian’a göre Ukrayna savaşı yüzünden Rusya, bölgedeki nüfuzunu kaybetti. Giragosian, “Rusya, Ermenistan için artık güvenilmez bir partner. Batı’ya bakarak kendine yeni güvenlik ortakları arıyor. Buna mecbur artık” diye konuştu.



