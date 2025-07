“Erkek doğdu” yalanı beraatla sonuçlanmıştı: Brigitte Macron kararı Yargıtay’a taşıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, kendisinin “erkek doğduğunu” iddia eden iki kadın kadın hakkında istinaf mahkemesinin verdiği beraat kararını ülkenin en yüksek istinaf mahkemesine taşıyor. First Lady'nin karara resmi itirazını avukatı kamuoyuna duyurdu.



Başkent Paris’teki istinaf mahkemesi, perşembe günü aldığı kararla, iki kadın hakkında daha önce verilen mahkumiyet kararını bozmuştu.



“DEVLET YALANI, ALDATMACA…”



İki kadının daha önce Brigitte Macron’un “erkek doğduğunu” iddia ettikleri video internette viral olmuştu. Bu bilgi, bundan sonraki yıllar boyunca da sosyal medyada zaman zaman gündeme getirilmeye devam etti.



First Lady, Aralık 2021 tarihinde YouTube video paylaşım sitesinde yayınladıkları videoda kendisinin bir zamanlar Jean-Michel Trogneux isimli bir erkek olduğunu iddia eden iki kadın hakkında iftira davası açtı. Trogneux, esasında Brigitte Macron’un erkek kardeşiydi.



Kendisini “medyum” olarak tanıtan Amandine Roy isimli kadın, bağımsız gazeteci olduğunu söyleyen Natacha Rey isimli kadınla YouTube kanalında 4 saat süren bir röportaj yapmıştı. Rey, videoda, bir “devlet yalanı” ve “aldatmaca”dan bahsediyor, Jean-Michel Trogneux’nun cinsiyet değiştirerek Brigitte Macron olduğunu iddia ediyordu.



İKİ KADINA DA TAZMİNAT CEZASI VERİLMİŞTİ



Bu sözler, ABD’deki komplo teorisyenleri arasında da olmak üzere internette viral oldu. First Lady’nin açtığı dava Eylül 2024’te tamamlandı ve her iki kadının Brigitte Macron’a 8 bin euro, erkek kardeşine de 5 bin euro tazminat ödemesine karar verildi.



Brigitte Macron’un avukatı Jean Ennochi, bu kararın istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, hem First Lady’nin hem de erkek kardeşinin beraat kararını Fransa’nın en yüksek istinaf mahkemesi olan Yargıtay’a taşıdığını söyledi.