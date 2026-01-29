Erkekler aynalara savaş açtı. Estetikte kadınları solladılar

Erkeklere yönelik plastik cerrahi ve estetik uygulamalar, dünya genelinde son yıllarda dikkat çekici bir artış gösterdi.

International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) tarafından açıklanan verilere göre, erkeklere uygulanan cerrahi estetik işlemlerin sayısı 2018 ile 2024 yılları arasında yüzde 95 arttı.

Aynı dönemde enjeksiyonlar, lazer tedavileri ve kimyasal peeling gibi cerrahi olmayan estetik uygulamalar ise erkeklerde yüzde 116 yükseldi.

KADINLARDA DA ARTIŞ VAR ANCAK DAHA SINIRLI

Veriler, kadınlarda da estetik talebinin arttığını ancak artış hızının erkeklere kıyasla daha düşük kaldığını gösteriyor.

Buna göre kadınlarda estetik cerrahi işlemler yüzde 59, cerrahi gerektirmeyen uygulamalar ise yüzde 55 oranında yükseldi.

ORTA DOĞU VE LATİN AMERİKA ÖNE ÇIKIYOR

Paris’te düzenlenen kozmetik tıp endüstrisinin yıllık toplantısında paylaşılan analizlere göre, bu eğilim özellikle Orta Doğu ve Latin Amerika ülkelerinde belirginleşiyor.

IMCAS konferansında sunulan pazar analizinde, “Bu eğilim, erkeklerin estetik işlemlere yönelik toplumsal kabullerinde köklü bir dönüşüme işaret ediyor” ifadeleri kullanıldı. Analizde ayrıca Z kuşağı ve Y kuşağının, estetik tıpla önceki nesillere kıyasla çok daha erken yaşlarda tanıştığı vurgulandı.

ERKEKLERİN PAYI HALA SINIRLI

Tüm bu artışa rağmen erkekler, küresel ölçekte yapılan estetik işlemlerin hala yalnızca yüzde 16’sını oluşturuyor.

Verilere göre ABD, 2025 itibarıyla küresel plastik cerrahi pazarının yaklaşık yüzde 45’ini oluşturuyor. Cerrahi dışı işlemlerde de ABD öne çıkıyor. Botoks gibi uygulamalarda küresel talebin yüzde 56’sı bu ülkeden geliyor.

Ancak ABD’deki büyümenin 2030’a kadar yıllık yaklaşık yüzde 5 seviyesine gerilemesi beklenirken, Asya-Pasifik bölgesinde estetik uygulamaların yıllık büyüme hızının yüzde 7 civarında olacağı öngörülüyor.