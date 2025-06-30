Erkeklerde "sessiz hastalık": Gittikçe yaygınlaşıyor

ABD Ulusal Omurga Sağlığı Vakfı’na göre, 16 milyon erkekte kemik erimesinin başlangıç evresi sayılan osteopeni bulunuyor. Buna rağmen, Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi’nin yaptırdığı yeni bir ankete göre, erkeklerin yalnızca yüzde 1’i kemik yoğunluğunun düşük olmasından endişe duyuyor.

CİDDİ SONUÇLAR DOĞURABİLİR

Oysa uzmanlara göre bu durum ciddi sonuçlar doğurabilir. ABD’de 65 yaş üstü yetişkinlerde düşmeler, hem yaralanmaların hem de yaralanmaya bağlı ölümlerin başlıca nedeni. Düşük kemik yoğunluğu, küçük bir düşmede bile ciddi kırıklara yol açabiliyor. Üstelik osteoporoz, genellikle bir kırık yaşanana kadar belirti vermiyor.

ERKEKLER NE YAPMALI?

Radyoloji uzmanı Dr. Paul Lewis, erkeklerin bu riski azaltmak için bazı önlemler alabileceğini söylüyor:



Testosteron Kontrolü: Erkeklerin 30 yaşından itibaren doktorlarıyla testosteron düzeylerini konuşması öneriliyor. Çünkü yaşla birlikte azalan testosteron, kemiklerin zayıflamasına katkıda bulunuyor.

Ağırlık Taşıyan Egzersizler: Yürüyüş, merdiven çıkma, direnç çalışmaları, yoga ve denge egzersizleri kemik yoğunluğunu artırıyor. Lewis’e göre tenis, golf, pickleball gibi sporlar da kalp sağlığına katkıda bulunurken kemikleri güçlendiriyor.

Aktif Yaşam Tarzı: Araba yerine yürümek, asansör yerine merdiven kullanmak, çocuklarla veya evcil hayvanlarla oynamak gibi basit aktiviteler bile kemik sağlığına katkı sağlıyor.

Sağlıklı Alışkanlıklar: Sigara, aşırı alkol, hareketsiz yaşam ve kötü beslenme kemik erimesi riskini artırıyor. Düşmeye neden olabilecek çevresel tehlikelere karşı da önlem almak gerekiyor.

Kemik Yoğunluğu Ölçümü: DEXA taraması gibi testlerle kemik yoğunluğu ölçülerek osteoporoz erken teşhis edilebiliyor.

TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Osteoporoz ve buna bağlı omurga kırıkları durumunda, cerrahi olmayan iki yöntem öne çıkıyor: kifoplasti ve vertebroplasti. Bu işlemlerle kırık omurlara özel bir kemik çimentosu enjekte edilerek ağrı azaltılıyor, omurga dengesi korunuyor ve hastalar kısa sürede normal yaşantısına dönebiliyor.

