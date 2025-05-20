Erkeklerin “kırık kalp” nedeniyle ölme ihtimali iki kat fazla

Tıbbi literatürde “takotsubo kardiyomiyopati” diye adlandırılan ve halk arasında “kırık kalp sendromu” diye anılan hastalığın erkekler için daha ölümcül olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.



Arizona Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, erkeklerin bu sendrom nedeniyle hayatını kaybetme olasılığı kadınlara kıyasla iki kat fazla.



Genellikle aşırı duygusal stresin tetiklediği takotsubo kardiyomiyopati, kalbin ana pompalama odasının şekil değiştirmesiyle ortaya çıkıyor. Söz konusu rahatsızlıkta vücudun stres durumlarında bolca salgıladığı kortizol ve adrenalin hormonları kalp fonksiyonlarını bozuyor. Ancak bu duruma sadece duygusal stres değil, ameliyat ya da inme gibi fiziksel stres de neden olabiliyor.



Mevcut araştırmalar, bu sendromun kadınlarda erkeklere göre daha sık görüldüğünü göstermişti. Nitekim Arizona Üniversitesi’nin 2016-2020 yılları arasında takotsubo kardiyomiyopati nedeniyle hastaneye kaldırılan yaklaşık 200 bin Amerikalı yetişkinin verilerini incelediği bu yeni çalışmada da vakaların yüzde 83’ünün kadınlarda görüldüğü doğrulandı.



Ancak araştırma, yaşla ilgili dikkat çekici yeni bir eğilimi de ortaya çıkardı.

GENÇLERDE DAHA ÇOK ORTAYA ÇIKIYOR

Araştırmacılar, 31-45 yaş grubuyla karşılaştırıldığında 46-60 yaş grubunda bu sendromun görülme sıklığında ani bir artış olduğunu tespit etti. Bu yaş grubundaki bireylerin söz konusu rahatsızlığa yakalanma oranı, genç gruba göre 2,6 ila 3,25 kat daha fazla.



Bilim insanlarına göre bu artışın nedenleri arasında stres seviyeleri, hormonal değişiklikler, alkol ve sigara kullanımı, yüksek tansiyon ve yüksek kolesterol gibi sağlık sorunları yer alıyor.

ERKEKLERİN ÖLÜM RİSKİ DAHA YÜKSEK

Çalışmanın en dikkat çekici bulgusu ise erkeklerin bu sendromdan ölme riskinin kadınlara göre iki kat fazla olması. Bu fark daha önceki çalışmalarda da gözlemlenmiştiü ancak kesin nedeni hala bilinmiyor.



Uzmanlara göre bu durumun altında yatan nedenlerden biri, erkeklerde sendromun daha çok fiziksel stres kaynaklı olaylarla tetiklenmesi. Kadınlarda duygusal travmalar (sevilen birinin kaybı, işten çıkarılma gibi) daha baskınken, erkeklerde ameliyat ya da ciddi fiziksel travmalar daha sık görülüyor.



Journal of the American Heart Association adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışmanın başyazarı Dr. Mohammad Movahed, NBC News’e verdiği röportajda erkeklerin stresle başa çıkmada yeterli sosyal desteğe sahip olmamasının bu farkta rol oynayabileceğini belirtti.



Araştırmacılar ayrıca, kırık kalp sendromunun daha iyi anlaşılması ve tedavi süreçlerinin geliştirilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini görüşünde.

