Erken tanıda devrim: 50’den fazla kanser türünü tespit eden kan testi

ABD ve Kanada’da 25 bin yetişkin üzerinde bir yıl boyunca yürütülen çalışmada, “Galleri” adlı test, kan dolaşımındaki tümör kaynaklı DNA parçacıklarını tespit ederek kanseri erken evrede belirleme potansiyelini gösterdi.

Testte katılımcıların yaklaşık yüzde 1’i pozitif sonuç aldı, bu vakaların yüzde 62’sinde kanser tanısı doğrulandı.



YÜZDE 99 DOĞRULUKLA KANSER DIŞI VAKALARI ELEDİ

Galleri testi, kanseri olmayan kişilerde yüzde 99’dan fazla doğruluk oranıyla sonuç verdi.

Ayrıca meme, bağırsak ve rahim ağzı taramalarıyla birlikte kullanıldığında, toplam tespit edilen kanser sayısını yedi kat artırdı.



En önemlisi, testin belirlediği kanserlerin yüzde 75’i yumurtalık, karaciğer, mide, mesane ve pankreas kanseri gibi halihazırda tarama programı bulunmayan türlerdi.

Test, kanserin vücuttaki kaynağını da her 10 vakadan 9’unda doğru tespit etti.



ÖLÜM ORANLARINI AZALTIYOR MU?

Uzmanlar, sonuçların umut verici olduğunu ancak ölüm oranlarını düşürüp düşürmediğinin henüz bilinmediğini vurguluyor.

Londra Kanser Araştırma Enstitüsü’nden Prof. Clare Turnbull, “Çalışmaların ölüm oranlarını ölçmesi şart. Galleri testinin erken tanıyı gerçekten yaşam kurtarmaya dönüştürüp dönüştürmediğini ancak böyle anlayabiliriz” dedi.



DENEMELER DEVAM EDİYOR

Test şu anda İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından da deneniyor. Üç yıl sürecek ve 140 bin hasta içeren çalışmanın sonuçları önümüzdeki yıl açıklanacak.

Başarılı olursa, testin 1 milyon kişiye daha genişletilmesi planlanıyor.