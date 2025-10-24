Erken uyarı sistemi: Chicago'da göçmenlerden plastik düdük önlemi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Chicago kenti sokaklarında yankılanan plastik düdük sesleri, göçmen toplulukların direnişinin yeni simgesi haline geldi.



Kent sakinleri, bu basit aracı hem yasadışı göçmenleri federal baskınlara karşı uyarmak hem de ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatına (ICE) karşı dayanışma göstermek için kullanıyor.



Haber ajansı Reuters, hareketin Trump yönetiminin eylül başında başlattığı geniş çaplı operasyonların ardından hız kazandığını bildirdi.



Trump yönetimi, operasyonların "suç geçmişi bulunan yasadışı göçmenleri" hedef aldığını savunuyor.



Bununla birlikte aktivistler, bu operasyonlarda sabıkası olmayan çok sayıda göçmenin de gözaltına alındığını belirtiyor.



DÜDÜKLER ERKEN UYARI SİSTEMİNE DÖNÜŞTÜ



Geçtiğimiz salı günü Chicago’nun kuzeyindeki bir otoparkta, ICE araçları hızla uzaklaşırken düdük sesleri duyuldu.



O anlara tanık olan peyzaj işçisi Luke, güvenlik gerekçesiyle soyadını vermeden, "Bir grup insan düdük çalıp onları uzaklaştırdı" diye konuştu.



Bu olayın ardından düdükler, kent genelinde fiili bir alarm sistemine dönüştü. Düdük sesi, ICE veya Gümrük ve Sınır Koruma birimlerinin bölgede olduğunu haber veriyor.



Bu uyarı, yasa dışı göçmenlerin kaçmasına, vatandaşların ise gözaltıları kayda alarak hukuki destek sağlamasına olanak tanıyor.



FEDERAL GÖREVLİLER ASKERİ YÖNTEMLERE BAŞVURUYOR



Öte yandan Reuters'ın haberinde Chicago genelinde yüzlerce federal görevlinin askeri üniformalar ve piyade tüfekleriyle görev yaptığı aktarıldı.



Bazı vakalarda görevlilerin göz yaşartıcı gaz kullandığı, helikopterlerden halatla indiği, araçlardan göçmenleri zorla çıkardığı ve onlara silah doğrulttuğu kaydedildi.



Bu süreçte iki kişinin vurulduğu ve birinin hayatını kaybettiği de bildirildi.



"HAREKET YANGIN GİBİ BÜYÜDÜ"



Bu baskılara karşı yerel örgütler, basit ama etkili bir savunma yöntemi geliştirdi. Little Village Yerel Meclisi Başkanı Baltazar Enriquez, "Hareket yangın gibi büyüdü. Gerekirse üç yıl boyunca mahallemizi devriye gezeriz, yeter ki topluluğumuzu koruyalım" dedi.



Enriquez’in liderliğindeki meclis, Chicago’nun en büyük Latin kökenli mahallelerinden birinde yaz aylarında düdük dağıtımına başladı.



O günden bu yana düdükler, şehirdeki taban direnişinin sembolü oldu.



Gönüllüler düdükleri mahalle festivallerinde, geçit törenlerinde ve "Little Free Library" adı verilen küçük kütüphane kutularında halka ulaştırdı.



Bazı sakinler ise düdükleri internetten ya da civardaki ucuzluk mağazalarından satın aldı.



Bunun yanı sıra ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, yazılı açıklamasında, ICE görevlilerinin "yüksek eğitimli olduğunu ve yüksek seslerden korkmadığını" belirtti.



"BİZ KOMŞULARIMIZA SAHİP ÇIKMAZSAK KİMSE BİZE SAHİP ÇIKMAZ"



Basit bir araç olmasına rağmen düdük, kamuoyu ilgisini çekmede güçlü bir rol oynadı. Albany Park semtinde, göçmenlik kurumu görevlilerinin birkaç peyzaj işçisini gözaltına aldığı sırada mahalle sakinleri evlerinden dışarı çıktı.



Düdük ve bağırışlarla olay yerine koşan grup, gözaltına alınanların isimlerini kaydederek göçmen hakları örgütlerine iletti. Buna rağmen iki kişi gözaltına alındı.



Mahalle sakini Joanne Willer, o gün düdüğünü çaldığını söyleyerek, "Gerçekten çok üzücüydü. Muhtemelen sonra yine ağlayacağım" ifadesini kullandı.



Kültürel çeşitliliğiyle bilinen Albany Park, son haftalarda göçmenlik kurumu görevlileriyle pek çok kez karşı karşıya geldi.



Ay başında yaşanan bir olayda, görevlilerin mahalle sakinlerine göz yaşartıcı gaz kullandığı ifade edildi.



O günden sonra halk, plastik düdüklerin yanı sıra çocuk oyuncaklarını ve tren kornalarını da uyarı aracı olarak kullanmaya başladı.



Mahalle sakinlerinden Jordan, güvenlik nedeniyle soyadını vermeden şunları söyledi:



"Oğlumun oyuncak tren düdüğünü taşıyorum. Yahudiyim ve halkımızın tarihinden dolayı yaşananlarla kişisel bir bağ hissediyorum. Eğer biz komşularımıza sahip çıkmazsak, başka kimse de bize sahip çıkmaz."