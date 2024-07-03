Erken yaşta evliliğe yasak: "Güvenli bir gelecek için çalışıyoruz"

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone’de 18 yaş altı evlilikleri yasaklayan yasa, düzenlenen seremoniyle yürürlüğe girdi. Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio’nun eşi Fatima Bio, “Birlikte, güvenli bir gelecek yaratmak ve herkesin gelişebileceği güvenli ortamları teşvik etmek için çalışıyoruz” dedi.

Erken yaşta evliliğe yasak: "Güvenli bir gelecek için çalışıyoruz"

Sierra Leone’de 18 yaş altı evlilikleri yasaklayan yasa, başkent Freetown’da düzenlenen seremoniyle yürürlüğe girdi.

Yerel medya, 18 yaş altı yapanların en az 15 yıl hapis cezası ve para cezası alacağını duyurdu.

Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio’nun eşi Fatima Bio yaptığı açıklamada, 'nın First Lady'lerine göstermiş oldukları yoğun destek için teşekkür etti. 

Etkinliğin, diğer First Lady'ler, kalkınma ortakları, hükümet ve sivil toplum yetkilileri, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası toplumdan büyük ilgi gördüğünü belirtti. 

Bio açıklamasına "Eşim, Julius Maada Bio’ya çocuk yaşta evliliklerin yasaklanmasına ilişkin yasayı imzalaması ve toplumsal cinsiyet eşitliğine olan sarsılmaz bağlılığı için en içten takdirlerimi sunuyorum" dedi. "Birlikte, güvenli bir gelecek yaratmak ve herkesin gelişebileceği güvenli ortamları teşvik etmek için çabalıyoruz" sözleriyle konuşmasını sonlandırdı. 

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