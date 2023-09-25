Ermeniler Karabağ'dan ayrılıyor

Azerbaycan'ın operasyonunun ardından Karabağ'da yaşayan Ermenilerin bir kısımı bölgeyi terk etmeye başladı. Son gelen bilgilere şimdiye kadar 5 bine yakın Ermeni Karabağ'ı terk etti. Öte yandan Bakü yönetimi Karabağ'daki Hankendi şehrinin elektriğini kendi şebekesine bağladı.

Ermeniler Karabağ'dan ayrılıyor

'ın operasyonu sonrası bölgedeki Ermeniler Karabağ'ı terk etmeye devam ediyor. Bakü yönetimi Karabağ'daki Ermenilerin haklarının ve güvenliklerinin garantide olduğunun altını çiziyor. Ancak buna rağmen yüzlerce kişi bölgeyi terk etmiş durumda. halen tahliye edilmeyi bekleyen çok sayıda Ermeni olduğu belirtiliyor.

ordusu Karabağ'da bir mermer fabrikasında depolanmış çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Daha önce de İsviçre merkezli bir şirketin deposunda da çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş ve görüntüleri paylaşılmıştı.

Bakü yönetimi Karabağ'ın Hankendi şehrinin şebekesini Azerbaycan elektrik şebekesine bağladı. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada "Artık Hankendi'de Azerbaycan ışığı yanıyor" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan'ın operasyonu sonrası Karabağ Ermenileriyle Bakü yönetimi arasındaki ilk diyalog 21 Eylül'de Yevlah'taki müzakerelerle başladı. Bu görüşmeden sonuç çıkmadı.

Azerbaycan ve 'dan heyetler 26 Eylül'de Brüksel'de biraraya gelecek. Bu görüşmede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan bulunacak.

Karabağ operasyonu sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki ilk görüşme 5 Ekim'de İspanya'da gerçekleşecek.

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