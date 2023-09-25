Ermeniler Karabağ'dan ayrılıyor

Azerbaycan'ın operasyonu sonrası bölgedeki Ermeniler Karabağ'ı terk etmeye devam ediyor. Bakü yönetimi Karabağ'daki Ermenilerin haklarının ve güvenliklerinin garantide olduğunun altını çiziyor. Ancak buna rağmen yüzlerce kişi bölgeyi terk etmiş durumda. halen tahliye edilmeyi bekleyen çok sayıda Ermeni olduğu belirtiliyor.



Azerbaycan ordusu Karabağ'da bir mermer fabrikasında depolanmış çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Daha önce de İsviçre merkezli bir şirketin deposunda da çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş ve görüntüleri paylaşılmıştı.



Bakü yönetimi Karabağ'ın Hankendi şehrinin şebekesini Azerbaycan elektrik şebekesine bağladı. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada "Artık Hankendi'de Azerbaycan ışığı yanıyor" ifadeleri kullanıldı.



Azerbaycan'ın operasyonu sonrası Karabağ Ermenileriyle Bakü yönetimi arasındaki ilk diyalog 21 Eylül'de Yevlah'taki müzakerelerle başladı. Bu görüşmeden sonuç çıkmadı.



Azerbaycan ve Ermenistan'dan heyetler 26 Eylül'de Brüksel'de biraraya gelecek. Bu görüşmede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan bulunacak.



Karabağ operasyonu sonrası Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki ilk görüşme 5 Ekim'de İspanya'da gerçekleşecek.