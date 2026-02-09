Ermenistan ABD'den V-BAT tipi İHA aldı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'ı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.



ABD Başkanı Donald Trump'tan Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu"nun 19 Şubat'ta düzenlenecek ilk toplantısına katılması yönünde davet aldığını belirten Paşinyan, bu daveti memnuniyetle kabul ettiğini söyledi.

Paşinyan, Vance ile görüşmesinde Ermenistan'daki kurumsal reformların ve bu alanda ABD tarafından sağlanan uzun vadeli desteğin ele alındığını belirterek, "Ermenistan ile ABD arasındaki ilişkiler bugün her zamankinden daha güçlüdür" ifadelerini kullandı.

Ermenistan ile ABD arasındaki tüm işbirliği ve faaliyetlerin barış ve istikrara hizmet ettiğini vurgulayan Paşinyan, 8 Ağustos 2025'te Azerbaycan'la tesis edilen barışın sahada ve somut gerçeklikte kendini göstermeye başladığını aktardı.

Paşinyan, "Ermenistan ABD'den V-BAT tipi insansız hava araçları satın aldı. Etkinliği, zengin kullanım tecrübesiyle kanıtlanmış bu İHA'lar, savunma kabiliyetlerimizin güçlendirilmesine önemli katkı sunacak. ABD'nin 'Foreign Military Sales' programı kapsamında hayata geçirilen bu anlaşmanın, savunma alanındaki işbirliğinin daha da genişletilmesi için temel oluşturmasını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BARIŞIN ARTIK GERİ DÖNÜLMEZ SAYILABİLECEĞİ NOKTAYA ÇOK YAKINIZ"

Azerbaycan'la sağladıkları barışa yaptığı katkılar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a ve Vance'ye teşekkür eden Paşinyan, "Birkaç gün önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile Abu Dabi'de bir araya geldik. İzlenimim şu ki barışın artık geri dönülmez sayılabileceği noktaya çok yakınız, hatta bu eşiği aşmış olabiliriz. Şimdi görevimiz, barış sürecinin en önemli unsurlarından biri olan TRIPP (Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası) projesini hayata geçirmektir" diye konuştu.