Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan güçleri Nahçıvan’ın kuzeyindeki Sadarak’ta bulunan Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.



Açıklama, Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan geldi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun saldırılara misilleme için önlemler aldığı vurgulandı.



Bakanlık açıklamasında, herhangi bir kayıp bilgisi paylaşılmadı.

Azerbaycan'dan yapılan açıklamada "Son derece provokatif bu adım, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saldırıdır.” denildi.



TÜRKİYE’DEN “SEÇİM” KINAMASI



Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Karabağ’da gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimleri, Türkiye'nin tanımadığını açıkladı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada “Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde gayrimeşru Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen seçimleri, barış görüşmelerini baltalamaya yönelik bir hareket olarak algılıyor ve kınıyoruz.” denildi.