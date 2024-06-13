Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

, bölgedeki provokasyonlarına devam ediyor.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.50 civarında, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birlikler, Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Babek ilinin Yukarı Buzov yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Bakanlık, olayla ilgili Azerbaycan askerleri tarafından Ermeni silahlı gruplarına karşı gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

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