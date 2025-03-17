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Ermenistan askerlerinden ateşkes ihlali: Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Bakülü yetkililer, Ermenistan askerlerinin ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

Ermenistan askerlerinden ateşkes ihlali: Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Savunma Bakanlığı, askerlerinin Basargeçer ilinin Yukarı Zağalı ve Gorus ilinin Dığ yerleşkesindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Açıklamada, yerel saatle 01.25-12.55 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birliklerin Basargeçer ilinin Yukarı Zağalı ve Gorus ilinin Dığ yerleşkesindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtığı kaydedildi.

Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, dün toplamda üç kez ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini kaydetmişti.

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