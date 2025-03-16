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Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

provokasyonlarına devam ediyor.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 09.45 sıralarında, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birlikler, Gorus ilinin Dığ yerleşkesindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtı.

Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin en son 4 Mart'ta Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını kaydetti.

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