Ermenistan, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan provokasyonlarına devam ediyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 09.45 sıralarında, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birlikler, Gorus ilinin Dığ yerleşkesindeki mevzilerinden, Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açtı.

Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin en son 4 Mart'ta Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını kaydetti.