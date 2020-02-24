Ermenistan-Azerbaycan sınırında çatışma

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Gazah ilinin Kuşçu Ayrım köyü yönünde ateşkesi ihlal ettiği belirtildi.



Açıklamada, Ermenistan ordusunun havan topu ve diğer büyük çaplı silahlarla açtığı ateş sonucu Azerbaycan ordusundan İbrahim Veliyev isimli askerin şehit düştüğü ifade edildi.



Azerbaycan ordusunun açılan ateşe karşılık verdiği vurgulanan açıklamada, Ermenistan ordusundan bir askerin öldürüldüğü, bir subayın da yaralandığı kaydedildi.