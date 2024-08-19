Ermenistan, Azerbaycan’ın Nahçıvan’daki mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan'ın Nahçıvan'daki mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan, Azerbaycan’ın Nahçıvan’daki mevzilerine ateş açtı

, bölgedeki provokasyonlarına devam ediyor. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 19.30 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait birliklerin Azerbaycan ordusuna ait Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Culfa ilinin Leketag yerleşkesindeki mevzilerine ateş açtığı aktarıldı. Bakanlık, açıklamasında Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığını duyurdu.

ERMENİSTAN ATEŞKES İHLALLERİNE DEVAM EDİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 15 ve 16 Ağustos tarihlerinde Azerbaycan mevzilerinin Ermenistan tarafından ateşe tutulduğunu ifade etmişti.

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