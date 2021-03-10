Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan’ı ikinci kez görevden aldı

Ermenistan'da ordunun muhtıra yayımlayarak Başbakan Paşinyan'ın istifasını istemesinin ardından siyasi kriz devam ediyor.

Orduyu darbe girişiminde bulunmakla suçlayan Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı bir kez daha görevden aldığını açıkladı.



Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.



Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.



Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı. Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.

ERİVAN'DA PROTESTOLAR SÜRÜYOR



Başkent Erivan’da Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın istifasını isteyen muhalefet, protesto gösterilerini sürdürüyor.



Ermenistan Parlamentosu önünde akşam polis yoğun güvenlik önlemi aldı.



Parlamento binası yakınında toplanan göstericiler ile polis arasında bir süre arbede yaşandı. Durumun sakinleşmesinin ardından muhalifler, protestolarına devam etti.



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