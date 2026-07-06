Ermenistan Başbakanı Paşinyan Rusya'da

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan , Rusya 'nın Yekaterinburg kentinde yapılan uluslararası sanayi fuarı Innoprom kapsamında Rus mevkidaşı Mihail Mişustin ile bir araya geldi.

Geçen ayki parlamento seçimlerinden sonra Rusya'ya ilk ziyaretini yapan Paşinyan, son dönemde iki ülke ilişkilerinde ortaya çıkan "sorunlu meseleleri" çözmeyi ümit ettiğini açıkladı.

Görüşme hakkında konuşan Paşinyan, bu zirvenin ilişkilerin tüm boyutlarını ele almak ve ortak bir yaklaşım belirlemek adına iyi bir fırsat sunduğunu kaydetti.

Reuters ajansının aktardığına göre Paşinyan, son dönemde bir dizi sorunlu konunun gündeme geldiğini belirterek, "Bu konuları müzakere ederek çözeceğimizi umuyorum" ifadesini kullandı.

Paşinyan, Rusya ile ilişkileri ilerletmeye kararlı olduklarını ve Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) mekanizmalarının planlandığı şekilde çalışmasıyla yakından ilgilendiklerini vurguladı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ise yeni Ermenistan hükümetinin ikili ilişkileri dostluk, komşuluk ve karşılıklı saygı temelinde ilerleteceğine inandığını belirtti.

Rus yatırımlarının Ermenistan ekonomisindeki payını korumanın önemine değinen Mişustin, Erivan yönetiminin Rus yatırımcılar için uygun koşulları sağlamaya devam etmesini ve haklarını korumasını istedi.

İki ülke arasındaki siyasi temaslara rağmen ekonomik alanda ciddi tıkanıklıklar göze çarpıyor. Moskova yönetimi, Ermenistan'daki seçim sürecinin hemen öncesinde Erivan'a yönelik kapsamlı ticari kısıtlamalar uygulamaya koydu.

Bu kapsamda taze meyve, sebze, çiçek, balık ve alkollü ürünler başta olmak üzere çok sayıda Ermenistan menşeli malın Rusya'ya girişi geçici olarak yasaklandı.

Ermenistan, enerji arzı konusunda büyük oranda Rusya'ya bağımlı bir yapı sergiliyor. Geçen yıl Ermenistan'ın dış ticaret hacminin yaklaşık yüzde 35'lik bölümünü Rusya ile yapılan ticaret oluşturdu.

AB KAPISINDAKİ KUYRUĞA ERİVAN DA GİRDİ

Ermenistan'da 7 Haziran günü düzenlenen seçimlerde Nikol Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi yüzde 49,81 oranında oy alarak sandıktan birinci çıktı.

Rusya yanlısı muhalif partileri geride bırakan iktidar partisi, parlamentoda çoğunluğu elde etse de anayasa referandumu çağrısı yapmak için gereken üçte ikilik çoğunluğa ulaşamadı.

Seçimde ikinci sırayı, Rusya'da servet edinmiş olan ve hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla ev hapsinde tutulan milyarder Samvel Karapetyan'ın liderliğindeki Güçlü Ermenistan ittifakı yüzde 23,29 oyla aldı.

Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın Ermenistan İttifakı yüzde 9,9, Müreffeh Ermenistan Partisi ise yüzde 4 oy oranıyla barajı aşarak parlamentoya girmeyi başardı.

Karapetyan seçim sürecini "utanç verici" olarak nitelerken, Ermenistan Soruşturma Komitesi seçim ihlalleri şüphesiyle 59 kamu davası açtıklarını ve 9 kişiyi gözaltına aldıklarını duyurdu.

Son yıllarda batı yanlısı bir dış politika izleyen Paşinyan, Rusya liderliğindeki güvenlik ittifakı Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamındaki faaliyetleri dondurarak ülkesini Avrupa Birliği üyeliği rotasına soktu.

Rusya ise Ermenistan'ın bu hamlelerine tepki göstererek, Erivan'ı Avrasya Ekonomik Birliği'nden ihraç etmekle tehdit etti.

Astana'da 29 Mayıs günü bir araya gelen Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan liderleri, ortak bildiride Ermenistan'ın AB üyeliği yöneliminin riskler taşıdığını savunarak, Erivan'ın birlik üyeliği ya da AB rotası konusunda bir halk oylaması yapmasını önerdi.

AB Konseyi, seçimlerin tamamlanmasından bu yana geçen bir aylık dönemde Ermenistan'a 52 milyon avro tutarında ekonomik yardım sağladı ve AB pazarlarına gönderilen Ermenistan menşeli mallara yönelik bazı kuralları esnetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise 24 Haziran'da yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın kendi yolunu seçtiğini, iki ülkenin yüzyıllar boyunca komşu kalması sebebiyle bu seçimin Rusya için çok büyük önem taşıdığını kaydetti.