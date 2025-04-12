Ermenistan Dışişleri Bakanı NTV'ye konuştu: Azerbaycan ile barış yakın mı?

Ermenistan ve Azerbaycan barış anlaşması metninde uzlaşmasının ardından, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Meclis’lerden onay bekleniyor. Süreç uzun, hala karşılıklı talepler var.

NTV’den Deniz Kilislioğlu bundan sonraki süreci Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile konuştu.



Ararat Mirzoyan, "Tarihte görülmemiş bir noktadayız. Ermenistan ve Azerbaycan bir barış anlaşmasının taslak metni konusunda anlşamaya varmış durumda. Anlaşmanın yeri ve tarihi konusunda müzakerelere başlayabileceğimizi düşünüyoruz. Ermenistan Azerbaycan sınırında ya da Erivan ve Bakü tarafındna kabul edilen başka bir ülkede de olabilir." dedi.



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"Öncelikle bizim hiç bir yolun çaılmasıyla ilgili bir sorunumuz yok. Buradaki açılan yollardan en çok fayda sağlayanlardan biri de biz olacağız. Burada Azerbaycan perspektifinde sınır ötesi kontrol olduğunu görüyoruz. Bunu kabul etmemiz mümkün değil."

TÜRKİYE-ERMENİSTAN NORMALLEŞMESİ

"Bu konuda son derece katif bir diyaloğumuz var. İki bakan olsun, iki özel temsilci olsun görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bizim yaklaşımımız eğer Ermenistan-Türkiye arasında sınırları açabilirsek bu Azerbaycan'la olan ilişkilerimize de çok olumlu etki yapacaktır. Ortadoğu'da duruşumuz pozisyonlarımız birçok konuda çok uygun. Birbirimize daha önce hiç bu kadar yaklaşmamıştık. Hiç bu kadar barışa yaklaşmamıştık."