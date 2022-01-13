Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan diplomatik görüşme öncesi mesaj: Türkiye ile sınırın açılacağını öngörüyoruz

Reuters’ta yer alan habere göre Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile diplomatik ilişki kurulmasının ardından iki ülke arasındaki sınırın açılacağını öngördüğünü açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen Aralık ayında Ermenistan ile ilişkileri normalleştirme adımlarının karşılıklı olarak atılacağını duyurmuştu.

Haberler - Reuters 13.01.2022 - 16:30

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan diplomatik görüşme öncesi mesaj: Türkiye ile sınırın açılacağını öngörüyoruz

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Reuters'ın Rusya'nın TASS haber ajansından aktardığına göre Dışişleri Bakanlığı Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmayı ve diyalog sonucunda iki ülke arasındaki sınırları açmayı bekliyor.

Bununla birlikte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen Aralık yaptığı açıklamada Ermenistan ile karşılıklı olarak özel elçiler atandığını açıklamıştı.

İki elçinin bu Cuma günü, Rusya’nın başkenti Moskova'da ilk tur müzakereleri gerçekleştirmesi bekleniyor.  

Öte yandan, normalleşme kapsamında  İstanbul ile Erivan arasındaki charter uçuşlar Şubat ayında başlayacak.Pegasus  ve Moldovalı hava yolu FlyOne bu uçuşları gerçekleştirecek şirketler arasında yer alıyor.

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