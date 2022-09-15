Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Grigoryan: Azerbaycan ile ateşkese varıldı

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Gigoryan, Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmaların karşılıklı olarak durduğunu açıkladı.

İki ülke arasında ateşkes ilan edildiğini duyuran Grigoryan, "Uluslararası toplumun katılımı sayesinde 14 Eylül yerel saatle 20.00'den itibaren ateşkes konusunda anlaşmaya varmak mümkün oldu. Azerbaycan'ın bu anlaşmaya uymasını umuyoruz" dedi.

Grigoryan açıklamasında ateşkesin yazılı olarak değil sözlü olarak ilan edildiğinin de altını çizdi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan çatışmaların karşılıklı olarak durduğunu belirtildi.

Grigoryan, ayrıca Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için başlatılan protestoları eleştirerek, muhalefetin dış güçlerin yönlendirmesiyle hareket ettiğini iddia etti. Grigoryan, "Bu, Ermenistan devletini zayıflatmayı amaçlayan beşinci koldan bir miting. Bazı gruplar iç siyasi istikrarı bozmak amacıyla bir miting düzenlemeye çalışıyorlar. Bu gruplar Ermenistan'ı zayıflatmaya ve çeşitli yerlerden emir almaya çalışıyorlar. Asıl amaçları Ermenistan Cumhuriyeti'ni yok etmek ve bir ülkenin parçası olacağı bir duruma getirmektir" ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN SINIRINDAKİ ÇATIŞMALAR



Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.



Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 12 Eylül gecesi ve 13 Eylül sabahı Ermenistan ordusunun Azerbaycan'la sınırın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.



Azerbaycan ordusunun sınırdaki bazı mevzileri ve sığınakları havan topları da dahil farklı kalibreli silahlarla aralıksız ateş altına alınmış, saldırılarda Azerbaycan ordusu 50 şehit vermişti.



Azerbaycan ordusu Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin atış noktalarını susturmak ve çatışmanın genişlemesini önlemek için misillemede bulunmuş, Ermeni birliklere ağır kayıplar verdirilmişti.