Ermenistan, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nden ayrıldığını açıkladı

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan, Ermeni basınına yaptığı açıklamada, Erivan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) faaliyetlerine katılmamasına rağmen resmi çıkış duyurusunun yapılmamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Fiilen ayrıldık. Geri kalan süreç, siyasi uygunluk ve müzakerelerle ilgilidir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan kısa süre önce açıklama yapan Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mnatsakan Safaryan ise resmi olarak ayrılmanın gündemde olmadığını belirtmişti.

Safaryan, ülkenin mevcut tutumunu “Katılmıyoruz ama alınacak kararları da engellemiyoruz” sözleriyle özetlemişti.

Erivan yönetimi, Rusya liderliğindeki KGAÖ ile ilişkilerini son dönemde askıya almış durumda.

KGAÖ NEDİR?

Eski Sovyet cumhuriyetleri tarafından 1992 yılında Rusya, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Ermenistan tarafından kurulan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), askeri iş birliği ve ortak savunma temelli bir güvenlik örgütüdür.

NATO benzeri bir yapıya sahip olan KGAÖ, üye ülkelerden birine yapılacak dış saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayar ve ortak savunma yükümlülüğü öngörür. Ayrıca sınır güvenliği, terörle mücadele, silahlanma ve askeri eğitim gibi alanlarda iş birliği sağlar.