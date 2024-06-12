Ermenistan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden çekiliyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden (KGAÖ) çekileceğini duyurdu. KGAÖ'nün sorumluluklarını yerine getirmediğini söyleyen Paşinyan, "Tüm bunların sorumlusu, üyeleri bize ve Azerbaycan'a karşı savaş planlayan bu ittifakı kuranlardır. Sadece sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemekle kalmayıp Azerbaycan'la birlikte Ermenistan’a karşı bir savaş planlayan bir blok oluşturdular" diye konuştu.

Ermenistan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden çekiliyor

Başbakanı Nikol Paşinyan, mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

’la yaşanan Dağlık Karabağ Savaşı’nda Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) sorumluluklarını yerine getirmediğini savunan Paşinyan, “Tüm bunların sorumlusu, üyeleri bize ve Azerbaycan'a karşı savaş planlayan bu ittifakı kuranlardır. Sadece sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemekle kalmayıp Azerbaycan'la birlikte Ermenistan’a karşı bir savaş planlayan bir blok oluşturdular. Biz çekileceğiz, beni bununla mı korkutuyorsunuz? Biz iyi gidiyoruz. Ne zaman ayrılacağımıza biz karar vereceğiz. Sizce bir sonraki adım nedir? Geri döneceğimizi mi düşünüyorsunuz? Hiç merak etmeyin. Geri dönmüyoruz. Başka yolu yok” dedi.

"MERAK ETMEYİN, GERİ DÖNMEYECEĞİZ"

Milletvekillerinin Ermenistan’ın KGAÖ’den çekilmesi vurgusu üzerine ifadelerini tekrarlayan Paşinyan, “Bu işin nereye gideceğini söyleyeyim. Sınırları çizilmiş, egemen, barışçıl ve güvenli bir devlete doğru ilerliyoruz. Merak etmeyin. Geri dönmeyeceğiz. Sadece moralleri bozulmasın diye bunu erkenden söylemedik” ifadelerini kullandı.

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