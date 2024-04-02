Ermenistan, Nahçıvan’da Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Ermenistan, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti bölgesinde provokasyonlarını sürdürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin yerel saatle 22.00-22.20 arasında Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Sederek ilinin Heydarabad yerleşimi ve Şahbuz'a bağlı Biçenek yerleşiminde Azerbaycan mevzilerine ateş açtığı bildirildi.
"TÜM SORUMLULUK ERMENİSTAN'A AİT"
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son dönemde Ermenistan-Azerbaycan sınırının farklı noktalarından Ermenistan askeri birliklerinin, zırhlı araçların, topçu bataryalarının ve diğer ağır silahların yoğunlaştığını belirtti.
Sınırda oluşabilecek herhangi bir provokasyonun tüm sorumluluğunun tamamen Ermenistan’a ait olacağı ifade edildi.
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