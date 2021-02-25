Ermenistan ordusu Başbakan Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti

Son dakika haberi! Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.



Ermenistan’daki yerel medyada çıkan haberlere göre, Genelkurmay Başkanı dahil bütün üst düzey komutanlar, Paşinyan’ın istifası için bildiri imzaladı.



PAŞİNYAN: ORDU GÖREVİNİ YAPSIN, ÜLKENİN SINIRLARINI SAVUNSUN



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, orduya karşı taraftarlarına destek çağrısında bulundu. Başbakan Paşinyan, destekçilerinin yanına giderek basın açıklaması yaptı ve "Ben halkım için mücadele ediyorum. Polis halkın güvenliğini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Paşinyan destekçileriyle birlikte bir süre boyunca yürütükten sonra Parlamento'nun önündeki bir konuşma yaptı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan ordusuna kendi görevini yerine getirmesini ve ülkeyi savunmasını söyleyerek, Ermenistan halkının askeri darbeye izin vermeyeceğini açıkladı.



Ermenistan ordusunun Paşinyan'ı istifaya çağırmasının ardından Paşinyan destekçilerine yaptığı açıklamada, halk tarafından seçildiği için istifasına yalnızca halkın karar verebileceğini söyledi.



ERMENİSTAN GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI: İSTİFA ÇAĞRISI BİR BASKI NETİCESİNDE YAPILMAMIŞTIR



Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı, Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik istifa çağrısına ilişkin pozisyonlarının değişmediğini, söz konusu çağrının bir baskı neticesinde yapılmadığını bildirdi.



Ermenistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkanlığın, Paşinyan’a yönelik sabah gerçekleştirdiği istifa çağrısı ve ardından Paşinyan'ın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelere yer verildi.



Bu sabah Paşinyan’a yönelik yapılan çağrının, baskı neticesinde yapılmadığına işaret edilen açıklamada, “Bu, amacı tek olan generallerin ve subayların, bu önemli anda vatanın kurtuluşuna hizmet etmek olan açık inancı ve duruşudur. Pozisyonumuzu teyit ediyoruz. İstifa çağrısı bir baskı neticesinde yapılmamıştır” ifadeleri kullanıldı.



ESKİ CUMHURBAŞKANI KOÇARYAN'DAN ORDUYA DESTEK



Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan da halka, Genelkurmay Başkanı dahil bütün üst düzey komutanların Paşinyan’ın istifası için imzaladıkları bildiriyi destekleme çağrısında bulundu.



Koçaryan, “Bu kader anında, halkı ülkeyi sahiplenmeye ve Ermenistan Silahlı Kuvvetleri ile ordunun yanında olmasına çağırıyorum. Savaşı kaybeden ve toprakları veren iktidarın gitmesi gerekiyor. Bu milli uyanışımızın garantisidir" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, Ermenistan'da muhalif partilerin, parlamentonun olağanüstü toplantı gerçekleştirmesi için imza topladığı belirtildi.



“Aydınlanmış Ermenistan” Partisi milletvekili Nair Zagrobyan da Paşinyan’ı istifaya çağıran bildirinin darbe girişimi olarak nitelendirilmemesi gerektiğini belirterek, “Bu bir suç değildir.” açıklamasında bulundu.



Ermenistan Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada ise meydana çıkan vatandaşlara “kışkırtıcı eylemlerden” kaçınmaları çağrısında bulunuldu.



Açıklamada, “Bu tür eylemler, Ermenistan’ın güvenliğini tehdit edebilir.” ifadelerine yer verildi.



ERİVAN’DA PROTESTOLAR BAŞLADI



Öte yandan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın istifasını isteyen göstericiler hükümet binasına ilerledi. Muhalefetin önemli siyasi figürlerinden eski başbakan ve eski savunma bakanı Vazgen Manukyan taraftarları ise Savunma Bakanlığı önünde toplanarak, ordunun muhtıra çağrısına destekte bulundu.



Güvenlik güçleri Ermenistan Parlamento'sunun önünde önlem aldı. Parlamento Sözcüsü'nün Paşinyan ile görüştüğü belirtildi.

GENELKURMAY BAŞKANINI KOVDU



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu. Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı'nın Paşinyan'ın kararını onaylamadığı bilgisi verildi.



MUHALEFET ORDUYA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU



Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ordusu karşısında yenilmesinin ardından geçen yılın sonlarında Ermenistan Başbakanı'nın istifası için ülkede süresiz protestolar başlatılmıştı.

Muhalefetin önemli siyasi figürlerinden eski başbakan ve eski savunma bakanı Vazgen Manukyan da geçen Aralık ayında Erivan’da düzenlenen protestoda yaptığı konuşmada, Ermenistan ordusunu ve polisi halkın yanında olmaya davet etmiş, güvenlik güçlerine seslenerek "Her saat önemli. Halkı meydanlarda bekletmeyin. Bize katılın" ifadelerini kullanmıştı.

ERMENİSTAN'DA DARBE GİRİŞİMİ SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2018'de iktidara geldiğinde Dağlık Karabağ sorununa çözüm bulmayı vaat etti ama sözünü tutamadı. Aksine bu sorun iktidarının en zor günlerini geçirmesine yol açtı.

Paşinyan'ın darbe girişimiyle karşı karşıya kalmasına yol açan süreç geçen Eylül ayında başladı. Dağlık Karabağ'da Ermenistan ve Azerbaycan ordusu arasında çatışmalar süreçte patlak verdi.



İnsansız hava araçları sayesinde Azerbaycan ordusu sahada büyük bir üstünlük elde etti. 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarıldı. 44 gün süren çatışmalar Rusya'nın arabuluculuğunda varılan anlaşmayla noktalandı.



Yenilgiyi kabul eden Ermenistan, Laçin, Kelbeçer ve Ağdam illerini de boşaltmak zorunda kaldı.



Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in anlaşma sonrası yaptığı çarpıcı konuşma hafızalara kazındı.

Dağlık Karabağ’da Ermeni işgali altında bulunan bölgelerin pek çoğunun muhafaza edilemeyerek Azerbaycan ordusuna bırakılması, Ermenistan’ın Nahçıvan ile Azerbaycan’ın ana toprakları arasında Ermenistan toprakları üzerinden koridor açılmasını kabul etmesi, ülkedeki milliyetçi çevrelerin sert tepkisine neden oldu. Bu öfke, Erivan sokaklarına Paşinyan karşıtı gösteriler olarak yansıdı.



Azerbaycan'la varılan anlaşmanın duyulmasının hemen ardından Nikol Paşinyan'ın istifası talebiyle gösteriler düzenlenmeye başlandı.



17 siyasi partinin oluşturduğu koalisyon, Paşinyan’ın istifası talebiyle gösterilerini haftalarca sürdürdü. Nikol paşinyan bu çağrılara kulağını tıkadı.



Erivan sokakları kışın bastırmasıyla duruldu. Geçen cumartesi günüyse sokaklar yeniden hareketlendi. Paşinyan karşıtı gösteriler hız kazandı.



Protestolarla karşı karşıya kalan Paşinyan, Ermenistan silahlı kuvvetleri ile gerilim halindeydi.



Bu hafta içinde Paşinyan, Ermenistan Genelkurmay İkinci Başkanı Tigran Haçaturyan’ı görevden aldı. Paşinyan'ın Rusya ile ilişkileri de sorunluydu. Başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra Rusya karşıtı ve Batı yanlısı danışmanlarla çalışmaya başlaması moskova'nın tepkisini çekmişti.



Paşinyan yönetiminin Rusya’ya mesafeli bir tutum sergilemesi, Rusya’nın Dağlık Karabağ çatışmalarında Ermenistan’a destek vermemesinin en önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor.



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